«Я один заполнил целое кладбище»: в Италии арестовали босса «Коза ностры» — полиция охотилась за ним 30 лет

Итальянские жандармы арестовали одного из главарей сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро. Как сообщает агентство AGI news, Денаро скрывался от правосудия тридцать лет и был одним из самых разыскиваемых мафиози Италии.
— После тридцати лет бегства супербосс Маттео Мессина Денаро оказался в наручниках, — цитирует издание итальянского вице-премьера Маттео Сальвини. — С глубоким чувством я благодарю женщин и мужчин штата, которые никогда не сдавались, подтверждая правило, что рано или поздно даже величайших преступников выслеживают и предают правосудию. Это прекрасный день для Италии и день, который служит предупреждением для мафии: учреждения и наши герои в форме никогда не сдаются.
По словам генерала карабинеров Паскуале Анджелосанто, задержали Денаро в клинике Ла-Маддалена в Палермо, где мафиози проходил лечение. По информации лечебного заведения, Денаро страдал от рака толстой кишки и метастаз в печени, из-за которых он проходил периодические курсы химиотерапии. При этом лечение он проходил под фамилией Бонафеде.
— Беглец был арестован в клинике в Палермо. Он отправился туда для проведения лечебных процедур. Он не сопротивлялся и не возражал против ареста, — рассказал Паскуале Анджелосанто.
В Италии задержание Маттео Мессину Денаро стало по-настоящему национальным праздником. Жандармы и политики поздравляют друг друга и общественность и заявляют, что с сегодняшнего дня мир стал немного безопаснее. Чтобы понять всю полноту ликования Италии, давайте ближе познакомимся с Денаро.
Сын крестного отца
Денаро родился в 1962 году в семье сицилийского мафиози, известного как Дон Чиччо. Он был боссом мафии итальянской коммуны Кастельветрано. Когда Маттео было 14 лет, отец научил его пользоваться оружием, в 18 он совершил свое первое убийство, а к 30 годам завоевал авторитет, избавившись от конкурента своего отца, босса Винченцо Милаццо, и задушив его подругу, которая была на третьем месяце беременности. По самым скромным меркам, на счету Денаро 50 убийств. Сам же Маттео без лишней скромности заявлял: «Людьми, которых я убил, можно заполнить целое кладбище».
Для начинающих бандитов Денаро был своеобразной иконой. Он жил на широкую ногу, за ним закрепилась слава мафиози-плейбоя, ловеласа и любителя роскоши. В основном он любил дорогие спорткары Porsche, часы Rolex Daytona, солнечные очки Ray Ban и фирменную одежду от Джорджио Армани и Versace. А главным хобби Маттео были компьютерные игры.
Как Денаро стал крестным отцом сицилийской мафии
В 1998 году отец Маттео умер, оставив ему в наследство место главаря мафии Кастельветрано. В соседней провинции, Трапани, в то время правил Винченцо Вирга, но в 2011 году его арестовали, и зоны его влияния отошли Денаро. Таким образом в его подчинении оказалось 900 вооруженных до зубов головорезов, и он реорганизовал 20 мафиозных домов в один район. Под руководством Денаро мафия Трапани стала твердым пьедесталом «Коза ностры» и самой могущественной, за исключением семей в Палермо.
Зарабатывал Маттео вымогательством, крышеванием и кражами с государственных строительных контрактов (семья владеет крупными песчаными карьерами), международной торговлей наркотиками. Был у него и легальный бизнес — сеть сицилийских супермаркетов и обширные оливковые рощи.
В 2006 году арестовали «Босса боссов» сицилийской мафии Бернардо Провензано. Его преемником мог стать один из троих высокопоставленных мафиози — Сальваторе Ло Пикколо, Доменико Ракуглия или Маттео Мессина Денаро. Но в 2007 году арестовали Ло Пикколо, а в 2009-м — Ракуглия. Так Денаро стал крестным отцом «Коза ностра».
Преследование Денаро
Жандармерия охотилась за Денаро еще с 1993 года — за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, которые в 1992–1993 годах привели к гибели десяти человек. Но в 1993 году он бесследно исчез во время отдыха в приморском городке Форте-деи-Марми в Тоскане. С тех пор силовики неоднократно арестовывали его приближенных, однако самому Маттео удавалось скрываться от правосудия. Согласно некоторым свидетельствам, он полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию. В мае 2002 года Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению.
В октябре 2020 года Маттео приговорили ко второму пожизненному сроку. На этот раз — за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции, на Сицилии в 1992 году.
Задержание Маттео Денаро
Утром 16 января 2023 года Денаро, под именем Андреа Бонафеде, родившегося 23 октября 1963 года, явился в клинику Ла-Маддалена. У него была назначена встреча с врачом для прохождения курса химиотерапии. На бланке приема клиники написано «Комплекс услуг — инфузия химиопрепаратов при раке». Когда жандармы заблокировали здание, Маттео не сопротивлялся и сдался со словами: «Я Маттео Мессина Денаро. Я сказал это, я Маттео Мессина Денаро».
Секретарь Палаты депутатов Италии Энрико Летта, комментируя задержание мафиози, написал у себя в твиттере: «В конце концов, мафия всегда проигрывает. Основное послание этого исторического 16 января».