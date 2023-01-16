«Я один заполнил целое кладбище»: в Италии арестовали босса «Коза ностры» — полиция охотилась за ним 30 лет

— Беглец был арестован в клинике в Палермо. Он отправился туда для проведения лечебных процедур. Он не сопротивлялся и не возражал против ареста, — рассказал Паскуале Анджелосанто.



В Италии задержание Маттео Мессину Денаро стало по-настоящему национальным праздником. Жандармы и политики поздравляют друг друга и общественность и заявляют, что с сегодняшнего дня мир стал немного безопаснее. Чтобы понять всю полноту ликования Италии, давайте ближе познакомимся с Денаро.



Сын крестного отца

Денаро родился в 1962 году в семье сицилийского мафиози, известного как Дон Чиччо. Он был боссом мафии итальянской коммуны Кастельветрано. Когда Маттео было 14 лет, отец научил его пользоваться оружием, в 18 он совершил свое первое убийство, а к 30 годам завоевал авторитет, избавившись от конкурента своего отца, босса Винченцо Милаццо, и задушив его подругу, которая была на третьем месяце беременности. По самым скромным меркам, на счету Денаро 50 убийств. Сам же Маттео без лишней скромности заявлял: «Людьми, которых я убил, можно заполнить целое кладбище».

