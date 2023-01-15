Тяжелое лето-2023: как в Крыму готовятся к новому сезону и чем заманивают туристов

Путевки на полуостров уже продают с 70-процентными скидками. Но многих и это не подкупает.

— Мы прошедшим летом собирались в Крым — каждый год приезжаем в Алушту, даже в пандемию, — рассказал москвич Вячеслав Ванашов. — Но жена начала нервничать: безопасно ли, детей везем, опять же, самолеты не летают. Но тут друзья из Израиля нас пристыдили: купили билет из Тель-Авива до Сочи, там взяли машину, спокойно добрались до Ялты по мосту и так же обратно. А мы, мол, из России не можем доехать. В общем, заказали билеты до Сочи и обратно, авто забронировать еще не успели, как в Новофедоровке взорвали аэродром. Жена ни в какую, хорошо, что билеты возвратные. Так в Крым и не доехали. И в этом году тоже рассматриваем Абхазию.

