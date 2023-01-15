Тяжелое лето-2023: как в Крыму готовятся к новому сезону и чем заманивают туристов

Крым подвел невеселые итоги прошлого года. Организованный поток отдыхающих через туристические агентства в
Всего же за 2022 год в Крыму отдохнули 6,5 миллионов туристов. Для сравнения, в 2021 году их было 9,5 миллионов.
Сезон будет сложным
Путевки на полуостров уже продают с 70-процентными скидками. Но многих и это не подкупает.
— Мы прошедшим летом собирались в Крым — каждый год приезжаем в Алушту, даже в пандемию, — рассказал москвич Вячеслав Ванашов. — Но жена начала нервничать: безопасно ли, детей везем, опять же, самолеты не летают. Но тут друзья из Израиля нас пристыдили: купили билет из Тель-Авива до Сочи, там взяли машину, спокойно добрались до Ялты по мосту и так же обратно. А мы, мол, из России не можем доехать. В общем, заказали билеты до Сочи и обратно, авто забронировать еще не успели, как в Новофедоровке взорвали аэродром. Жена ни в какую, хорошо, что билеты возвратные. Так в Крым и не доехали. И в этом году тоже рассматриваем Абхазию.
И таких, как Вячеслав Ванашов, довольно много — любовь к полуострову уступает здравому смыслу, который советует выбирать безопасные курорты с хорошей транспортной доступностью. Но есть и прямо противоположные рассказы:
— Вообще не планировали Крым, но сын увлекся историей флота. Ему сейчас 12 лет и мы с мужем его в этом поддерживаем, — поделилась Инга Златова. — Живем в Петербурге, у нас военных моряков хватает, Кронштадт рядом, но ему Черноморский флот подавай. Летом едем в Севастополь, еще не знаем, когда отпуск, так что жилье не бронировали. Но, если с безопасностью всё будет нормально, поедем на поезде.
Эксперты уверены — нынешний сезон в Крыму будет одним из самых сложных.
— Сейчас в небольших отелях и гостевых домах, которых по полуострову больше всего, бронь номеров на лето составляет в среднем 10 процентов: на Южном берегу и в Севастополе — где-то 15%, а на Западном — не больше пяти, — сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — К тому же из-за усложнившейся логистики многие даже не бронируют номера. Так было и в прошлом году — туристы могли постучаться в любой отель в любое время, понимая, что места найдутся, поэтому связываться с бронью и предоплатой не хотели.
Транспорт — главный тормоз
Пробки на Крымском мосту перед Новым годом растянулись на километры, а 30 и 31 декабря туристам пришлось ждать по
В марте 2023 года на Крымском мосту обещают закончить ремонт и полностью восстановить движение по всем четырем полосам автомобильного полотна, а также сделать более быстрой и эффективной проверку безопасности машин и пассажиров. К июлю будут восстановлены железнодорожные пути, хотя поезда и сейчас идут по расписанию. Но главный путь в Крым — воздушный — всё еще не работает.
— Транспорт сегодня остается главной проблемой для туристов — многие не хотят ехать в Крым несколько суток на поезде, хотя большинство составов современные и комфортабельные. Другие опасаются летних автомобильных пробок не только на Крымском мосту, но и в городах полуострова, к тому же полностью не решена проблема парковок — их катастрофически не хватает в сезон, — уточнила Наталья Стамбульникова. — Я и сама хозяйка отеля, и сужу по тому, что говорят мои клиенты — транспортная проблема для них остается основной. Особенно во время коротких праздников — майских или новогодних, когда половину выходных дней приходится тратить на дорогу.
По статистике Министерства курортов и туризма Крыма, в 2022 году более 80 процентов туристов прибыли на автомобилях, а 19 процентов — на поезде. Автобусы и маршрутки составили всего 1 процент.
Приедут самые преданные
«Страна находится в состоянии проведения СВО — это самое важное, что происходит сейчас. В этой ситуации туристический сезон в тех цифрах, в которых он прошел, — это большая удача. Это очень серьезная стрессоустойчивость туристической сферы», — считает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Стрессоустойчивость российских туристов — это отдельная тема. Большинство из них доверяют тем мерам безопасности, которые принимаются, чтобы жизнь Крыма была максимально мирной. И многие настроены снова отдохнуть на полуострове. На туристическом форуме «Отдых в Крыму» провели голосование среди читателей. Ответы на вопрос «Планируете ли вы отпуск в Крыму в 2023 году?» были следующими:
- 20% ответили «да, поеду»;
- 30% ответили «надеюсь, что получится»;
- 12% ответили «нет, не поеду»;
- 4% ответили «я уже в Крыму».
— Самые преданные Крыму туристы обязательно приедут — их не остановит ни страх, ни транспортные проблемы, — уверена Наталья Стамбульникова. — Благодаря таким людям многие отели смогут остаться на плаву в этом году. Речь у многих идет уже не о процветании, а о том, чтобы не закрыться.
Кстати
В 2023 году в Крыму вводятся новые правила, которые сделают отдых на полуострове качественней. Во-первых, с 1 июля отели и гостевые дома, которые не прошли классификацию по звездности, не смогут работать. Во-вторых, с 1 июля не смогут обслуживать туристов экскурсоводы и гиды, которые не пройдут аттестацию. Так что рассказывать о достопримечательностях будут лишь квалифицированные кадры. Помимо этого, на полуострове уже раздали гранты на обустройство и реконструкцию пляжей. Лишь бы было кому купаться и греться на солнышке.
Напомним, после того как летом в Крым приехало лишь 40 процентов от привычного потока отдыхающих, курортная недвижимость перестала приносить привычные доходы. Ранее мы уже рассказывали, как владельцы пытаются продать апартаменты на полуострове и насколько обвалились там цены на квадратные метры.