Что случилось с Инной Чуриковой — вспоминаем жизнь, карьеру и последние дни актрисы

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в Белебее Башкирской АССР. Актриса окончила Щепкинское училище. Во время студенчества она исполнила свою знаменитую роль в фильме Александра Роу «Морозко». После учебы актриса устроилась работать в Московский ТЮЗ. Сначала она подменяла заболевших артистов, потом стала получать небольшие роли. В 1973 году Марк Захаров пригласил Инну Чурикову на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» актриса проработала более сорока лет.