Что случилось с Инной Чуриковой — вспоминаем жизнь, карьеру и последние дни актрисы

О смерти Инны Чуриковой стало известно утром 14 января. Последние часы жизни она провела в больнице.
Здоровье народной артистки серьезно ухудшилось прошлым летом — она неудачно упала со сцены и получила множественные переломы. Лечение и реабилитация были сложными, актриса провела несколько дней в реанимации, а после выписки домой соблюдала постельный режим.
Этой осенью Инна Чурикова планировала вернуться к работе. Коллеги до последнего надеялись, что спектакли с ее участием вновь будут показывать на сцене «Ленкома».
— Я в последний раз с Инной Михайловной общался около недели назад, мы ждали ее возвращения в театр, — рассказал «СтарХиту» Марк Варшавер, директор театра. — Здоровье подвело, но что сейчас об этом говорить… Давайте поскорбим, помолчим, это будет важнее, чем сейчас думать, как она болела, чем она болела. Это уже не играет никакой роли.
Какой вся страна запомнит Инну Чурикову — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в Белебее Башкирской АССР. Актриса окончила Щепкинское училище. Во время студенчества она исполнила свою знаменитую роль в фильме Александра Роу «Морозко». После учебы актриса устроилась работать в Московский ТЮЗ. Сначала она подменяла заболевших артистов, потом стала получать небольшие роли. В 1973 году Марк Захаров пригласил Инну Чурикову на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» актриса проработала более сорока лет.