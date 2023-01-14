Умерла актриса Инна Чурикова

Сегодня, 14 января, умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом ТАСС сообщил директор «Ленкома Марка Захарова». Актрисе был0 79 лет.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в Белебее Башкирской АССР. Актриса окончила Щепкинское училище. Во время студенчества она исполнила свою знаменитую роль в фильме Александра Роу «Морозко». После учебы актриса устроилась работать в Московский ТЮЗ. Сначала она подменяла заболевших артистов, потом стала получать небольшие роли.
В 1973 году Марком Захаров пригласил Инну Чурикову на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» актрисы проработала более сорока лет.
— Я бесконечно благодарен Инне Михайловне за наш долгий совместный путь. Я многому научился у этой великой актрисы. Ее божественные импровизации, где высокая трагедия парадоксальным образом соседствует с комедийной стихией — легли в основу многих спектаклей «Ленкома», — говорил об актрисе Марк Захаров.
Актриса снялась в десятках фильмов. Среди них: «Стряпуха», «Я шагаю по Москве», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие.
Прощание с Инной Чуриковой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».