Умерла актриса Инна Чурикова

— Я бесконечно благодарен Инне Михайловне за наш долгий совместный путь. Я многому научился у этой великой актрисы. Ее божественные импровизации, где высокая трагедия парадоксальным образом соседствует с комедийной стихией — легли в основу многих спектаклей «Ленкома», — говорил об актрисе Марк Захаров.



Актриса снялась в десятках фильмов. Среди них: «Стряпуха», «Я шагаю по Москве», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие.