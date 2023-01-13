В Баганском районе хоронят погибшего в спецоперации помощника гранатометчика

Сегодня в Баганском районе проходит прощание с погибшим в ходе СВО Романом Кулешовым. Информация об этом опубликована на сайте администрации.
— 13 января 2023 года состоится прощание с нашим земляком Кулешовым Романом Сергеевичем, погибшим в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Прощание будет проходить в зале районного Дома культуры села Баган, — сообщает администрация Баганского района.
В администрации журналисту НГС рассказали, что Роман Кулешов — стрелок, помощник гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Погиб
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