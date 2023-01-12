Пользователи «ВКонтакте» за каникулы отправили полмиллиарда голосовых сообщений

В праздничные дни люди стали не только больше тренироваться, но и больше общаться — за каникулы пользователи «ВКонтакте» отправили более чем 500 миллионов голосовых сообщений. Кроме того, во время праздников на 16% увеличилось количество заявок в друзья и на 10% — количество просмотров постов в ленте по сравнению с последней неделей декабря.

