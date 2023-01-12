Пользователи «ВКонтакте» за каникулы отправили полмиллиарда голосовых сообщений

Соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги новогодних каникул, рассказав, чем занимались пользователи в праздники. Судя по всему, многие решили прямо с первых чисел января начать новую жизнь. А кто-то — даже с первых минут.
— Пользователи прошли почти в два раза больше тренировок на платформе «Здоровье ВКонтакте», чем ранее в будние дни, — рассказали в пресс-службе. — 8 января, перед началом нового рабочего года, показатель активности оказался самым высоким, хотя обычно по воскресеньям пользователи включали «Тренировки ВКонтакте» на 15% реже будних дней. Первая тренировка в 2023 году состоялась сразу после полуночи — ей оказалась растяжка в 00:05:24.
В праздничные дни люди стали не только больше тренироваться, но и больше общаться — за каникулы пользователи «ВКонтакте» отправили более чем 500 миллионов голосовых сообщений. Кроме того, во время праздников на 16% увеличилось количество заявок в друзья и на 10% — количество просмотров постов в ленте по сравнению с последней неделей декабря.