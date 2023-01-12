«Сначала подумала, что в гробу не Толя»: родные погибшего в Макеевке мобилизованного рассказали о нем

Веселый, скромный, добрый. Так кратко и емко описали родные погибшего в Макеевке мобилизованного Анатолия Константинова из Самарской области. Его похоронили 9 января. Наши коллеги из 63.RU поговорили с родной сестрой Анатолия и его двоюродным братом.
О трагедии сообщили 2 января 2023 года. ВСУ нанесли удар из американских систем залпового огня HIMARS в ночь на 1 января 2023 года по пунктам временной дислокации российских военных. 4 января стало известно, что число погибших возросло до 89 человек. Опознание и оформление тел происходит в Центре-522 в Ростове-на-Дону.
«Из дома вышел спиной, чтобы вернуться»
В октябре 2022 года Анатолию исполнилось 38 лет. А за месяц до дня рождения житель села Большая Константиновка был мобилизован. До этого он несколько лет работал на Кошкинском маслосырзаводе. Повестку мужчина получил в числе первых: за плечами у Анатолия были армия и востребованная специальность «водитель».
— В шутку мы предлагали ему сломать руку или ногу, но, конечно, мы бы этого не сделали. Толя никогда не пошел бы на такую хитрость. Мы, безусловно, все переживали, но он сказал: «Раз пришла повестка, надо идти». Бежать от мобилизации и не думал. Тяжелее всех его отъезд дался маме: она очень переживала и тяжело заболела после этого, — рассказывает 63.RU родная сестра погибшего Татьяна.
По рассказам родных, почти два месяца мужчина проходил военную подготовку в Тольятти и в Рощинском. За этот период он был дома лишь раз: отпускали в увольнительную в конце ноября. Тогда он и виделся с родными в последний раз.
Мобилизованный отправился на СВО вместе с большой партией сослуживцев в середине декабря. И, как отметили родственники, мыслей, что он может не вернуться, не было. Из дома он вышел спиной, чтобы непременно возвратиться (есть такая примета). И уже построил планы по благоустройству участка.
— Брат хотел построить беседку. Он жил вместе с мамой, планировал жить там и дальше и с удовольствием занимался домом и участком: построили вместе с младшим братом и друзьями баню, поменяли крышу, отремонтировали забор. Руки у него были золотые, — вспоминает Татьяна.
— Он был веселый, скромный, добрый. Всегда с улыбкой вспоминали время, когда в молодости учились в Димитровграде (Анатолий окончил там машиностроительный колледж). Они там жили с сестрой, а я бывал у них в гостях практически каждый день. Время, конечно, было замечательное, — говорит двоюродный брат погибшего Иван Афанасьев.
«Сначала верили, что Толя спасся»
Трагедия в ПТУ в Макеевке, где были размещены российские военные, произошла в новогоднюю ночь. С родными Анатолий связывался буквально за несколько часов до этого — написал брату с номера сослуживца, что потерял телефон и чтобы пока ему на тот номер не звонили и не писали.
Своей семье мобилизованный Константинов о своем местонахождении не рассказывал, никаких населенных пунктов в разговорах не называл.
— Мы не знали, где он находится. Но в ночь на 1 января мне приснились змеи. Их было много, разные, и тогда, проснувшись, я заволновалась, к чему же был этот сон. Вскоре везде появилась информация о трагедии в Макеевке, и мы уже забеспокоились не на шутку. Младший брат связался с сослуживцем Толи, с чьего номера он нам писал. Тот сказал, что да, и он, и Анатолий были в Макеевке, но вроде бы раненому Толе удалось выползти из здания. И мы поначалу верили, что брат спасся и находится в госпитале в Макеевке или в Ростове. Но надежды таяли с каждым днем, когда никакой информации о нем не приходило, — отмечает Татьяна.
Зато появилась информация от другого знакомого Анатолия, который находился вместе с ним в здании ПТУ. И эти сведения надежды родным мобилизованного не придали.
— Он рассказал нам, что их подразделение было на третьем этаже, подразделение Анатолия — на втором. Они виделись буквально за несколько минут до трагедии. Знакомый кратко описал последующие события, помню его слова практически дословно: «Грохот, первый удар, здание загорелось, кто успел — выпрыгнул в окно, кто не успел — остался... И ракеты ударили в здание еще раз. Меня успели оттащить. А Толя остался на втором этаже…» Вот что сообщил нам его знакомый, — рассказывает Иван.
Однако семья продолжала верить в чудо… Страшное известие пришло в семью 6 января в 13:00. Татьяне позвонили из Министерства обороны РФ и сказали, что Анатолий погиб.
— Его нашли под завалами. На Толе была куртка, в которой были его документы. На первых порах, пока окончательно не было ясно, Анатолий это или нет, маме не говорили об этом звонке. А когда я уже сдала материалы для ДНК-теста, чтобы там сравнили мои данные с его, со мной снова связались медэксперты и сказали, что и без ДНК уверены на 99%, что это Толя. Тем более я назвала еще одну примету — татуировка скорпиона. Такая же была и у найденного под завалами в ПТУ мужчины, — рассказывает также сестра погибшего.
«Гроб был с окошком»
Тело Анатолия Константинова привезли в родное село 9 января.
— Гроб был с окошком, и мы видели его лицо. Толя был обгоревший, много ссадин. Косметически его обработали, лицо привели в порядок. Но в первые секунды я подумала: «Нет, это не он». А потом пригляделась и узнала. И тем более выражение лица, которое мы увидели в окошке цинкового гроба, было таким же, когда он грустил. Сомнений не осталось: в гробу был наш Толя, — едва сдерживая слезы, рассказывает Татьяна.
С погребением было решено не тянуть, и тело предали земле в тот же день. После отпевания гроб с Анатолием занесли домой.
— Когда гроб уже подняли, чтобы выносить, вдруг на люстре отцепился лепесток. Кто-то предположил, что кто-то просто задел ее головой, но таких высоких среди нас не было. Мы верим, что это Толя подал знак, что с нами, — отмечает Татьяна.
Он всю жизнь прожил в Большой Константиновке, но похоронили его в соседнем селе на кладбище, где покоятся все родственники семьи.
— Точную причину смерти мы пока не знаем, официального документа нам еще не прислали, поэтому сказать с уверенностью, от чего Толя погиб — его завалило или ранило, не могу, — подытожила его сестра.
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К слову, от знакомого, который оказался в ПТУ в Макеевке вместе с Анатолием, семья узнала и о последних днях своего родного человека.
— Ночами 29 и 30 декабря он вывозил раненых с передовой. А вот в ту ночь его оставили в здании училища, — говорит двоюродный брат.
Анатолия Константинова наградили посмертно орденом Мужества.