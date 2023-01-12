«Сначала подумала, что в гробу не Толя»: родные погибшего в Макеевке мобилизованного рассказали о нем

По рассказам родных, почти два месяца мужчина проходил военную подготовку в Тольятти и в Рощинском. За этот период он был дома лишь раз: отпускали в увольнительную в конце ноября. Тогда он и виделся с родными в последний раз.

Мобилизованный отправился на СВО вместе с большой партией сослуживцев в середине декабря. И, как отметили родственники, мыслей, что он может не вернуться, не было. Из дома он вышел спиной, чтобы непременно возвратиться (есть такая примета). И уже построил планы по благоустройству участка.

