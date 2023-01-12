Минобороны поменяло руководство спецоперацией: генерал Суровикин перешел в заместители

В Кремле ответили на публикации о закрытии границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российские границы якобы закрыли для выезда мужчинам с 9 января. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а затем в некоторых СМИ. По словам Пескова, «это «утка» и диверсия».

Оксимирона оштрафовали за призывы к сепаратизму

Суд оштрафовал признанного ранее иноагентом Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Oxxxymiron, на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, причиной стал размещенный на его странице клип на песню, «содержащий призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В сообщении прокуратуры не указано о каком именно клипе идет речь, однако ранее стало известно, что против Оксимирона возбуждено административное дело за песню «Ойда». В декабре суд также оштрафовал рэпера на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.