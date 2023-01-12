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Спецоперация на УкраинеОбзор

Минобороны поменяло руководство спецоперацией: генерал Суровикин перешел в заместители

Главные новости сво за 11 января

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Командующим силами СВО стал Валерий Герасимов

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 января 2023 года.

Командующим силами спецоперации стал первый зам Шойгу

Командующим Объединенной группировкой войск, принимающих участие в специальной военной операции, назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Занимавший эту должность генерал Сергей Суровикин стал его заместителем — командующим силами СВО он пробыл всего три месяца. В Минобороны новое назначение объяснили «расширением масштаба решаемых <...> задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

В Кремле ответили на публикации о закрытии границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российские границы якобы закрыли для выезда мужчинам с 9 января. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а затем в некоторых СМИ. По словам Пескова, «это «утка» и диверсия».

Оксимирона оштрафовали за призывы к сепаратизму

Суд оштрафовал признанного ранее иноагентом Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Oxxxymiron, на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, причиной стал размещенный на его странице клип на песню, «содержащий призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В сообщении прокуратуры не указано о каком именно клипе идет речь, однако ранее стало известно, что против Оксимирона возбуждено административное дело за песню «Ойда». В декабре суд также оштрафовал рэпера на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

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Максима Галкина в Кемеровской области лишили наград

Власти Кузбасса лишили присвоенных ранее наград признанного в России иноагентом артиста Максима Галкина. Соответствующее постановление накануне выпустил губернатор области Сергей Цивилёв. В постановлении уточняется, что Галкин потерял право носить орден Почета Кузбасса и медаль «За веру и добро» в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного.

Галкин, неоднократно выступавший с критикой спецоперации на Украине, получил статус иноагента в сентябре прошлого года. Позже его супруга, певица Алла Пугачева заявила, что в таком случае признать иноагентом должны и ее, поскольку она во всем согласна с мужем.

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