Начальник Генштаба стал новым командующим войсками СВО

Прежде этот пост занимал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, однако он в этой должности пробыл недолго — с октября 2022 года. Теперь он стал заместителем Герасимова. Также замами стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.