Начальник Генштаба стал новым командующим войсками СВО

Командующим Объединенной группировкой войск, принимающих участие в специальной военной операции, назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает Минобороны.
Валерий Герасимов — генерал армии, начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации и член Совбеза РФ с 2012 года. До этого командовал войсками Центрального военного округа, еще раньше был заместителем начальника Генштаба. Награжден званием Героя Российской Федерации.
— Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил), — говорится в заявлении Минобороны.
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Прежде этот пост занимал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, однако он в этой должности пробыл недолго — с октября 2022 года. Теперь он стал заместителем Герасимова. Также замами стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.