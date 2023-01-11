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Спецоперация на Украине

Начальник Генштаба стал новым командующим войсками СВО

Валерий Герасимов сменил на этом посту Сергея Суровикина

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Валерий Герасимов больше десяти лет занимает должность первого заместителя министра обороны РФ

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Командующим Объединенной группировкой войск, принимающих участие в специальной военной операции, назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает Минобороны.

Валерий Герасимов — генерал армии, начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации и член Совбеза РФ с 2012 года. До этого командовал войсками Центрального военного округа, еще раньше был заместителем начальника Генштаба. Награжден званием Героя Российской Федерации.

— Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил), — говорится в заявлении Минобороны.

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Прежде этот пост занимал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, однако он в этой должности пробыл недолго — с октября 2022 года. Теперь он стал заместителем Герасимова. Также замами стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

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