«Был лучшим нашим хоккеистом»: в Кыштовском районе простились с погибшим на спецоперации мобилизованным

Журналисту НГС в администрации Кыштовского района и в районном Совете ветеранов эту информацию тоже подтвердили. Как сообщили специалисты, Денис Цеценко родился 11 сентября 1993 года и после окончания школы проходил службу в рядах Вооруженных Сил России. Потом он проживал в селе Черновка (Кочковский район), а также в Новосибирске. Работал дальнобойщиком.