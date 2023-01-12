«Был лучшим нашим хоккеистом»: в Кыштовском районе простились с погибшим на спецоперации мобилизованным

В начале января в деревне Орловка Кыштовского района простились с Денисом Цеценко. Он был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре и 11 декабря погиб на спецоперации на территории Украины. Информация об этом опубликована в официальной группе администрации в соцсети «Одноклассники».
Журналисту НГС в администрации Кыштовского района и в районном Совете ветеранов эту информацию тоже подтвердили. Как сообщили специалисты, Денис Цеценко родился 11 сентября 1993 года и после окончания школы проходил службу в рядах Вооруженных Сил России. Потом он проживал в селе Черновка (Кочковский район), а также в Новосибирске. Работал дальнобойщиком.
— 11 декабря Денис Цеценко пал смертью храбрых. Посмертно награжден орденом Мужества. Светлая память о Денисе Цеценко сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, — говорится в сообществе администрации Кыштовского района.
Там также приводятся слова главы Орловского сельсовета Сергея Криворотова о Денисе Цеценко:
— Он был веселым, немного дерзким парнем, лучшим нашим хоккеистом! Всегда веселый, жизнерадостный.
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Денис похоронен на сельском кладбище Орловки рядом с могилой матери.
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