Шойгу поручил создать цифровую базу данных призывников в 2023 году

Министр обороны России Сергей Шойгу на первом в этом году тематическом селекторном совещании военного ведомства поручил модернизировать работу военных комиссариатов и создать цифровую базу данных призывников.
— В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны, — заявил Сергей Шойгу.
Также, по словам министра обороны, в российской армии необходимо «в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня» и внедрить системы искусственного интеллекта в управление вооруженными силами.
Цели, озвученные Шойгу на совещании, ранее перед Министерством обороны поставил президент РФ Владимир Путин. В декабре 2022 года глава государства заявлял в том числе о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ.
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— Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, — заявлял тогда президент. — Обновление требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействие с промышленностью.
Также ранее Владимир Путин добавлял, что следует «улучшить систему накопления и хранения вооружения военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации». Кроме того, среди целей, которые поставили перед Минобороны Шойгу и Путин, были увеличение численности войск и поднятие призывного возраста.