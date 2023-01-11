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Спецоперация на Украине

СМИ писали о закрытии российских границ для мужчин с 9 января. Что говорят в Кремле

Информация об этом изначально появилась в телеграм-каналах

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Закрывать границы для россиян пока не собираются

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российские границы якобы закрыли для выезда мужчинам с 9 января. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а затем в некоторых СМИ.

— Распространяемая информация — это «утка» и диверсия, — заявил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков и ранее призывал не доверять информации из телеграм-каналов — например, когда говорил о возможной второй волне мобилизации. По его словам, не нужно всерьез воспринимать то, о чем говорили только в соцсетях.

— Не надо придавать значения данным телеграм-каналов, первоисточник — власть, — отметил Дмитрий Песков.

Слухи о закрытии границ появлялись и после объявления частичной мобилизации 21 сентября: тогда в Кремле говорили о том, что никакой информации на этот счет нет.

КремльГраницыМужчиныЗакрытие границ
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