СМИ писали о закрытии российских границ для мужчин с 9 января. Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российские границы якобы закрыли для выезда мужчинам с 9 января. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а затем в некоторых СМИ.
— Распространяемая информация — это «утка» и диверсия, — заявил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков и ранее призывал не доверять информации из телеграм-каналов — например, когда говорил о возможной второй волне мобилизации. По его словам, не нужно всерьез воспринимать то, о чем говорили только в соцсетях.
— Не надо придавать значения данным телеграм-каналов, первоисточник — власть, — отметил Дмитрий Песков.
Слухи о закрытии границ появлялись и после объявления частичной мобилизации 21 сентября: тогда в Кремле говорили о том, что никакой информации на этот счет нет.