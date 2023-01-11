СМИ писали о закрытии российских границ для мужчин с 9 января. Что говорят в Кремле

— Распространяемая информация — это «утка» и диверсия, — заявил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков и ранее призывал не доверять информации из телеграм-каналов — например, когда говорил о возможной второй волне мобилизации. По его словам, не нужно всерьез воспринимать то, о чем говорили только в соцсетях.