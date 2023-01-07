«В нас попал снаряд. Но ты спи, всё нормально»: выживший в Макеевке рассказал родным, как всё было во время обстрела

В январе 2023 года на всю страну прогремела весть о трагедии в Макеевке. В числе раненых бойцов оказался 22-летний Игорь С. из Новокуйбышевска Самарской области. Юноша получил серьезные травмы. О молодом человеке нашим коллегам из 63.RU рассказала двоюродная сестра Игоря Анна.
В ночь на 1 января 2023 года ВСУ нанесли удар из американских систем залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке. Среди погибших и пострадавших оказалось много бойцов из Самарской области. 4 января стало известно, что число погибших возросло до 89 человек. Опознание и оформление тел происходит в Центре 522 в Ростове-на-Дону. Раненых военных доставили на лечение в ростовский госпиталь. Часть уже перевели в Самару.
«Мы были в полном неведении, куда именно его везут»
Игорь С. родился и вырос в Новокуйбышевске. Единственный ребенок у родителей, он в детстве, как и многие мальчишки, увлекался боксом и футболом. Как вспоминает Анна, которая росла вместе с ним, по характеру он всегда был настоящим мужчиной.
— Даже если ему плохо, он никогда не будет жаловаться. Он такой мужественный, молчаливый. Ему подходит принцип «где родился, там и пригодился», — рассказывает девушка.
Молодой человек отслужил в армии, окончил новокуйбышевский колледж, получил специальность программиста, поступил на работу. Однако осенью 2022 года Игорь уволился из-за слишком напряженного графика. А буквально через пару дней началась мобилизация…
— Повестка пришла ранним утром. У него категория «А», отличные данные. Он крепкий здоровый парень. То есть он из тех, кто в первую очередь подлежал призыву. Конечно, для нас эта новость стала шоком… Мы понимали, что это за мероприятие… К тому же у его родителей он единственный ребенок, — вспоминает Анна.
Однако сам Игорь, по словам Анны, к призыву отнесся стоически. Молодого человека отправили в воинскую часть в Волжском районе. На некоторое время наступило спокойствие. Родные, в том числе Анна, имели возможность навещать юношу, помогали чем могли. Учения, стрельбы, тренировки шли своим чередом. В таком режиме затишья прошло два с половиной месяца.
— И вот однажды он написал, что его будут фотографировать на удостоверение ветерана боевых действий. И мы поняли, что момент приближается. Последний раз мы его видели в десятых числах декабря, когда их сажали на поезд и отправляли на СВО. Мы были в полном неведении, куда именно его везут, — рассказывает сестра бойца.
«Игорь был на верхнем этаже, когда всё произошло»
После отправки в зону спецоперации связь с Игорем всё равно удавалось поддерживать. 20 декабря родные даже созвонились с военнослужащим по видеосвязи, так как в этот день был большой семейный праздник — день рождения бабушки.
— Он как раз был в том здании, которое потом обстреляли. У них изредка появлялся интернет. На тот момент они могли пойти в баню, выйти в город, обязательно группой, что-нибудь элементарное прикупить, — рассказала Анна.
Из рассказов брата девушка поняла, что бойцы общими усилиями сами провели свет в месте своей дислокации, чтобы пространство выглядело более-менее обжитым. Спали все в одном помещении в спальных мешках. На все вопросы Игорь отвечал кратко: «Всё нормально».
— В новогоднюю ночь он написал своей маме, что у них всё в порядке, что они с ребятами посидят, отметят Новый год. Написал, мол, немного посидим, уже спать хочется. А где-то без десяти двенадцать он написал своей девушке: «К нам попал снаряд. Ты спи, всё нормально». После этого связь с ним пропала, — поделилась подробностями судьбоносного вечера Анна.
Утром 1 января во всех соцсетях Анна и девушка Игоря увидели новости о том, что произошло. Было решено о подробностях старшим родственникам не говорить, чтобы не тревожить их еще сильнее. Как вспоминает сестра бойца, этот день для всех прошел как в тумане, все жили только надеждой на чудо.
Спустя сутки после обстрела, вечером 1 января, Игорь сам вышел на связь. Он успел спрятать на теле свой телефон, поэтому гаджет уцелел. По словам сестры, Игорь был на верхнем этаже в момент, когда всё произошло.
— Он рассказал, что 7 часов он лежал под плитами, был ранен и дышал горящим пенопластом. Хотя если сравнивать, то его еще быстро нашли. Когда он нам писал, людей продолжали искать под обломками, — рассказала Анна.
По словам сестры солдата, большинство из его товарищей, которые спали с ним рядом, либо еще не нашли, либо нашли, когда уже было поздно.
— Игорь сказал, что когда вернется, то один раз расскажет от и до, как всё было, и больше никогда к этому не вернется, забудет всё, как страшный сон. Его тоже можно понять. Молодой парень — и такое пережил. Вообще не укладывается в голове: пока мы здесь смотрели концерты, чистили мандарины и резали салаты, люди проходили через такое, — рассказала девушка.
«У него изрезано осколками лицо»
Несмотря на то что Игорю удалось выжить, травмы он получил серьезные. По словам Анны, его квалифицируют как тяжелораненого:
— Он в тяжелом состоянии. Сильнее всего у него повреждена нога. Кроме того, у него изрезано осколками лицо. Он получил контузию на одно ухо. То, на котором он спал, не пострадало, а вот второе контузило. Ему требуется долгое лечение. О возможных последствиях говорить не хочу.
Как рассказывает девушка, несмотря на многочисленные травмы и шум от обстрелов, брат оставался в сознании всё это время. Но из-за болевого шока он не чувствовал свое тело и не мог понять, что с ним. О его состоянии ему рассказали спасатели.
После этого еще больше суток молодой человек провел в Макеевке. По словам Анны, он слышал, как продолжались обстрелы. Потом Игоря перевезли в Ростов-на-Дону.
— Мы звонили в военкомат Новокуйбышевска. Нам сказали, что всё хорошо и Игорь уже в Ростове. А потом мы только от него узнали, что на самом деле он оставался в ДНР в это время. Ну да ладно. Главное, что самое страшное позади. Я понимаю, какой там был кавардак, столько людей пострадало, никто к такому не был готов, — рассказала Анна.
По словам девушки, никто из родственников всё равно не мог успокоиться, пока бойца не привезли в Россию. Сейчас семья просто благодарна, что юноша остался жив:
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— Он, слава богу, на связи. Мы хотя бы за его жизнь можем быть спокойны. Ему, можно сказать, жизнь судьба подарила. Важные органы не задеты. Гемоглобин ему восстановили, дважды в день дают обезболивающее.
Сейчас молодой человек ожидает перевода в Москву или Санкт-Петербург, поскольку именно там занимаются тяжелоранеными бойцами.
— Мы связались с волонтерами, которые собирают гуманитарную помощь, прежде всего медицинскую. Также на нас вышла мэрия Новокуйбышевска. Обещали помочь, — закончила рассказ девушка.