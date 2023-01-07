«В нас попал снаряд. Но ты спи, всё нормально»: выживший в Макеевке рассказал родным, как всё было во время обстрела

Игорь С. родился и вырос в Новокуйбышевске. Единственный ребенок у родителей, он в детстве, как и многие мальчишки, увлекался боксом и футболом. Как вспоминает Анна, которая росла вместе с ним, по характеру он всегда был настоящим мужчиной.



— Даже если ему плохо, он никогда не будет жаловаться. Он такой мужественный, молчаливый. Ему подходит принцип «где родился, там и пригодился», — рассказывает девушка.



Молодой человек отслужил в армии, окончил новокуйбышевский колледж, получил специальность программиста, поступил на работу. Однако осенью 2022 года Игорь уволился из-за слишком напряженного графика. А буквально через пару дней началась мобилизация…