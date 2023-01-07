«Достойно выполнял свой воинский долг»: в Сузунском районе простились с погибшим в СВО военнослужащим

6 января
Сержанта Сергея Максимченко похоронили с воинскими почестями в родном селе. На церемонии прощания присутствовали представители администрации Сузунского района, военный комиссар, глава сельсовета, а также представитель воинской части.
— На время службы в войсковой части Сергей Николаевич оставался верен военной присяге, свято соблюдал Конституцию Российской Федерации, строго выполнял требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнял свой воинский долг, пользовался авторитетом среди сослуживцев и офицеров, — привели слова представителя части в некрологе.
Был ли Сергей Максимченко мобилизован или отправился в зону СВО добровольно, в официальном сообщении не уточняется.
Ранее НГС писал о том, что в зону СВО собрался новосибирский депутат Дмитрий Савельев. Он может отправиться туда в составе батальона «Вега».