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Спецоперация на Украине

«Достойно выполнял свой воинский долг»: в Сузунском районе простились с погибшим в СВО военнослужащим

Сержанта Сергея Максимченко похоронили в селе Мереть

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С Сергеем Максимченко простились в родном селе Мереть

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6 января 2023-го в селе Мереть Сузунского района Новосибирской области простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим. Официальный некролог опубликовали накануне на сайте районной администрации.

Сержанта Сергея Максимченко похоронили с воинскими почестями в родном селе. На церемонии прощания присутствовали представители администрации Сузунского района, военный комиссар, глава сельсовета, а также представитель воинской части.

— На время службы в войсковой части Сергей Николаевич оставался верен военной присяге, свято соблюдал Конституцию Российской Федерации, строго выполнял требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнял свой воинский долг, пользовался авторитетом среди сослуживцев и офицеров, — привели слова представителя части в некрологе.

Был ли Сергей Максимченко мобилизован или отправился в зону СВО добровольно, в официальном сообщении не уточняется.

Ранее НГС писал о том, что в зону СВО собрался новосибирский депутат Дмитрий Савельев. Он может отправиться туда в составе батальона «Вега».

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