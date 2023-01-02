Переехавший в Германию инженер — об отношении к русским, странных привычках немцев и плюсах жизни в России

Алексей (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.), окончив бакалавриат в Москве, решил переехать для учебы в Германию, рассчитывая найти там работу и остаться жить. Четыре года назад молодой человек осуществил задуманное, сейчас он живет в Магдебурге, работает и планирует открывать свой бизнес.
О том, к каким особенностям немецкой жизни ему было сложнее всего привыкнуть, об отношении местных к русским и о том, реально ли сейчас переехать на ПМЖ в Германию, Алексей рассказал MSK1.RU.
Переезд
— На мое решение переехать повлияло в первую очередь отсутствие видимых перспектив для человека моей специальности в России, — рассказывает Алексей. — Учась здесь на инженера по безопасности, я понял, что самая большая перспектива для меня — либо работать на государство, либо устроиться в какую-нибудь фирму инженером по охране труда и получать 60 тысяч в месяц.
Помимо карьерных перспектив, образование, которое я здесь получал, тоже сложно было назвать качественным. Поэтому я не хотел оставаться в этом же университете на магистратуру и в итоге принял решение поступать в Германию.
Алексей выбрал именно эту страну, так как организовать переезд туда, по его словам, было проще всего, а для дальнейшей жизни и карьеры Германия — очень перспективное место. Специалисту его профессии после выпуска можно рассчитывать на зарплату 50–60 тысяч евро в год, а во время учебы, даже без стипендии, на подработках можно зарабатывать достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться.
Стоимость жизни и ПМЖ
— Сама учеба в Германии для всех бесплатна, — продолжает Алексей. — В моем случае надо было платить только 120 евро в семестр, куда входил сбор за библиотеку и билет на общественный транспорт на семестр.
Также в Германии, в отличие, например, от Испании, можно после учебы остаться на 1,5 года на поиск работы и, найдя работу, получить EU Blue Card или рабочую визу. После двух лет работы можно подавать на ПМЖ.
Голубая карта ЕС (Blaue Karte EU) — аналог американской грин-карты (Green Card). Это особый вид на жительство для людей с высшим образованием, которые намерены работать в Германии как квалифицированные специалисты.
— На данный момент я работаю в сфере кибербезопасности на полставки. В свободное время я готовлюсь к тому, чтобы открыть свой бизнес. В январе отправлю заявку на государственное безвозмездное финансирование в размере 150 тысяч евро, чтобы можно было попробовать посвятить себя полностью предпринимательству.
Как поступить в Германии
— По моим ощущениям, и такое же впечатление сложилось у других моих знакомых, переехать учиться в Германию далеко не так сложно, как можно подумать, — признаётся Алексей.
— Тут нет экзаменов, поступление ведется по среднему баллу. Загрузил все документы онлайн на специальном портале — и ждешь. Самый большой вызов — это подтверждение финансирования. Для этого нужен либо специальный счет в немецком банке с суммой не менее 11 тысяч евро, либо спонсорское письмо от немецкого гражданина. У меня был второй вариант. После того как все документы собраны, процесс идет довольно гладко.
Я заранее начал учить язык, так как моя специальность была на английском и немецком. Мне нужно было сдать языковой экзамен по обоим языкам, чтобы поступить. Поэтому я приехал в Германию уже с уровнем С1 (продвинутый) и достаточно неплохой языковой практикой. Тем не менее были свои трудности. И всё же спустя полгода я полноценно адаптировался в языковой среде, привык ко всем возможным акцентам и начал говорить свободно.
Сложности в адаптации
— За четыре года пребывания в стране у меня уже немного стерлись границы того, что характерно только для жителей Германии, а что свойственно всем людям в принципе.
Поэтому пришлось научиться самому начинать говорить до того, как собеседник закончит, чтобы получить шанс быть услышанным. Долго не мог к этому привыкнуть. Еще для немцев мой голос оказался слишком низким, и, по их мнению, я всё время звучал недружелюбно.
— Еще немцам привычно «неэмпатичное», прямое общение, — продолжает Алексей. — Они высказывают то, что думают, не считая это проблемой, даже если такая прямота разрушает их отношения.
И последнее, что показалось мне непривычным, — это закрытость социального круга. Впервые в жизни при знакомстве со своими одногруппниками от одного из них я услышал фразу: «Я тут всего на два года, поэтому не собираюсь заводить друзей». Так и было: он каждые выходные возвращался в свою деревню, из которой он родом, и ни с кем не общался. И это не единственный подобный случай.
Об отношении к русским
В Германии, по словам Алексея, к нашим соотечественникам относятся как и раньше — точно так же, как и к другим людям.
— Я чувствую себя здесь человеком, который защищен всеми возможными законами против дискриминации.
По этому принципу здесь живут все, по моим ощущениям. Меня никто не притеснял, потому что я из России, вообще, немцы не обращают внимания на национальность. К россиянам они относятся даже с некоторым пониманием и сочувствием после начала спецоперации. Спрашивают всегда, как там родственники в России и чем они могут помочь.
Во всём остальном, по словам молодого человека, никаких изменений не произошло. Русские всё так же могут получать гранты и участвовать в каких угодно программах, получать образование и искать работу.
— Я сам сейчас подаю на грант для предпринимателей, никто палки в колеса не ставит, никто не смотрит, какой у меня паспорт. Важно, что у тебя в голове и какие у тебя компетенции, а так ты для всех просто человек.
Что лучше в России, а что — в Германии
— Уровень цифровизации в России на порядок выше, чем здесь, — убежден Алексей. — Банки вроде «Тинькофф» — это рай по сравнению с тем, что мы имеем в Германии. Услуги можно оформлять быстро, всё в одном приложении, техподдержка отвечает оперативно.
В общем, всё, что касается цифровых технологий, в России лучше. У меня в городе на картах даже нельзя построить маршрут общественным транспортом. И всё на бумаге делается. Столько бумажных писем я еще никогда не получал.
— В Германии же лучше вся физическая инфраструктура: поезда, улицы, дома — всё это в идеальном состоянии и сделано для людей. Ну и самое главное — чувство защищенности. Я еще ни разу не сталкивался здесь с каким-то беззаконием или беспределом. Тут знаешь, как всё работает и что так работает оно для всех. Создается ощущение, что твоя судьба в твоих руках.
Ну и жизнь здесь гораздо легче — даже работая кассиром в супермаркете, можно зарабатывать 2400 евро в месяц, чего более чем достаточно для жизни. Самое дорогое элитное жилье в моем городе стоит 1700 евро в месяц, включая коммунальные услуги.
Ранее мы публиковали историю преподавателя музыки, который уехал жить в Германию. Он рассказал об отношении к нему местных жителей и поиске работы.
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