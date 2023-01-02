Переехавший в Германию инженер — об отношении к русским, странных привычках немцев и плюсах жизни в России

Также в Германии, в отличие, например, от Испании, можно после учебы остаться на 1,5 года на поиск работы и, найдя работу, получить EU Blue Card или рабочую визу. После двух лет работы можно подавать на ПМЖ.



Голубая карта ЕС (Blaue Karte EU) — аналог американской грин-карты (Green Card). Это особый вид на жительство для людей с высшим образованием, которые намерены работать в Германии как квалифицированные специалисты.



— На данный момент я работаю в сфере кибербезопасности на полставки. В свободное время я готовлюсь к тому, чтобы открыть свой бизнес. В январе отправлю заявку на государственное безвозмездное финансирование в размере 150 тысяч евро, чтобы можно было попробовать посвятить себя полностью предпринимательству.