Певица Юлия Чичерина передала гитару снайперу из Новосибирска

Певица Юлия Чичерина подарила гитару снайперу Владимиру из Новосибирска. Сейчас мужчина находится в Донецке.
Об этом сообщили в официальной группе правительства Новосибирской области со ссылкой на Telegram-канал «Абзац».
— Гитару зовут Фёдор. С 17 года он в строю, воевал в Донбассе. Тяжелая артиллерия. Побывал в очень жестких всяческих местах. Повидал многое, — метафорически пересказала певица историю гитары «Абзацу».
Гитару вручили снайперу Владимиру с позывным «Ростов». Он получил его, потому что добрался в ДНР из Ростова-на-Дону пешком.
Накануне, 29 декабря, губернатор Новосибирской области и волонтеры в прямом эфире рассказали о том, что отправляют из региона в зону СВО.