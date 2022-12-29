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Певица Юлия Чичерина передала гитару снайперу из Новосибирска

Сейчас мужчина находится в Донецке

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Владимир уже получил музыкальный инструмент от певицы

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Певица Юлия Чичерина подарила гитару снайперу Владимиру из Новосибирска. Сейчас мужчина находится в Донецке.

Об этом сообщили в официальной группе правительства Новосибирской области со ссылкой на Telegram-канал «Абзац».

— Гитару зовут Фёдор. С 17 года он в строю, воевал в Донбассе. Тяжелая артиллерия. Побывал в очень жестких всяческих местах. Повидал многое, — метафорически пересказала певица историю гитары «Абзацу».

Гитару вручили снайперу Владимиру с позывным «Ростов». Он получил его, потому что добрался в ДНР из Ростова-на-Дону пешком.

Юлия Чичерина рассказала о своем подарке

Юлия Чичерина рассказала о своем подарке

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Накануне, 29 декабря, губернатор Новосибирской области и волонтеры в прямом эфире рассказали о том, что отправляют из региона в зону СВО.

ДонбассЮлия ЧичеринаГитараСпецоперация
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