«Я вроде живая, но не живу». Сибирячка узнала, что беременна третьим, после того как мобилизовали ее мужа

Алина из Кузбасса познакомилась с Анатолием примерно 10 лет назад, а с 2014 года они официально вместе. До недавнего времени они воспитывали двух дочерей (старшая — от первого брака Алины) и неторопливо строили свой быт: Анатолий трудился на шахте, а Алина — госслужащей. Но потом в их жизнь пришла мобилизация и планы пары пришлось менять. Недавно Алина узнала, что беременна третьим долгожданным ребенком, но вместо счастья ощутила одну лишь тревогу: ее мужа должны совсем скоро отправить в зону СВО из учебного лагеря, а сама она осталась с двумя детьми на руках без помощи близких. О том, как строить будущее в страшное время, и как Алина готовит себя к жизни многодетной мамы, она рассказала НГС.
«Помню, как закрыла дверь за ним и медленно сползла по стене»
У семьи Алины и Анатолия (имена изменены по просьбе героини, но известны редакции) двое детей: старшей девочке, которая появилась в первом браке Алины, 11 лет, а младшей — 5. О третьем ребенке пара мечтала всегда, но у Алины были некоторые проблемы со здоровьем, поэтому уже в течение нескольких лет она всё никак не могла забеременеть.
В ожидании, пока «ребенок придет», семья жила привычной жизнью: Анатолий работал на шахте в режиме трое суток через трое, а Алина — на госслужбе. Денег, по ее словам, хватало, и семья «ни на что не жаловалась». 28 сентября ее муж получил на работе повестку, при этом за плечами у него лишь опыт срочной службы примерно 15 лет назад. А 29 сентября Анатолий уехал в учебный лагерь в Омской области.
— Это был самый страшный день для моей семьи, когда дома стало по-настоящему пусто. Я знакома с этим чувством, когда близкий человек уходит навсегда. Когда в доме двое детей, а мыслями ты не с ними. Долго переживали, но он меня больше подбадривал, говорил, чтобы я жила для них. Я чувствовала страх, эмоций было много, — вспоминает она. — Что его заберут, муж даже и не предполагал. Да я думаю, никто из гражданских людей не думал, что такое возможно.
Алина рассказывает, что первые дни после отъезда мужа были особенно сложными — она мало ела и почти не спала. За два месяца, пока ее муж не дома, она потеряла
Из-за того что Анатолия увезли в другой регион, у Алины и девочек не было возможности к нему ездить, чтобы увидеться. Но вскоре такая возможность появилась у самого Анатолия —
— Все были счастливы, бог нам подарил еще несколько дней вместе. Он попросил не провожать его на самолет, я помню, как закрыла дверь за ним и медленно сползла по стене. Так просидела около часа, мысли все смешались, — объясняет она. — Вот тогда, когда он был в увольнительной, я и забеременела.
Какое решение приняла пара
По словам женщины, 11 декабря она узнала, что ждет ребенка. Сразу же решила набрать мужу, но от нервов не смогла произнести ни слова в трубку.
— У меня было такое состояние, просто охота было провалиться сквозь землю. Потом я скидываю ему фотографию [результата], он мне перезванивает, потому что тоже ничего не понимает. Перезванивает и молчит. Это не было целенаправленно, специально… Никто не ожидал. Мы два года лечились, а тут беременность — мы были ошарашены. У меня был ступор, — говорит Алина.
Первый шок постепенно прошел, но радости, как таковой, со слов Алины, не было. Она почувствовала тревогу, и не могла понять, как можно рожать детей, когда впереди маячит неясное будущее.
— Когда немного отошли, то начали думать. Анатолий не знает, каким он придет и когда… Да и придет ли вообще. Он жалеет меня и говорит, что не хочет, чтобы я одна оставалась с тремя детьми. Единственный выход сейчас — это прерывание, и мы это понимаем. Но это не наш выбор, это сама ситуация нас толкает на это. Обдумав всё, мы решили рожать ребенка. Наверное, больше это мое решение, потому что муж сказал, что всякое дальше может быть. Это не за хлебом сходить, грубо говоря (имеется в виду его отправка на СВО. — Прим. ред.). И у меня нет возможности на него полагаться.
На помощь близких она тоже не рассчитывает: Алина потеряла обоих родителей еще в раннем возрасте, а родители Анатолия живут в другом городе и не всегда могут приехать к ней. Родных братьев и сестер у нее нет. Из ближайшей родни только
— Бабушка была, но в начале года я ее похоронила. Ну а за дедушкой тоже присмотр нужен, он уже не справляется. Я всем ему помогаю.
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Сейчас Анатолий по-прежнему остается в учебном лагере в Омской области. По слухам, первые отправки оттуда в зону СВО могут состояться уже в январе. Получится ли у него приехать на Новый год к семье, тоже пока неизвестно.
— Знаете, мы его всегда ждем дома. И в Новый год, и так. За эти несколько месяцев моя жизнь превратилась в ад. Сад, школа, работа, дедушка, пес. Я вроде живая, но не живу. Что будет дальше, непонятно… Финансовый вопрос меня несильно волнует, если честно. У нас есть какие-то сбережения на крайний случай. Мужу что-то платят, но я даже не в курсе, я не пользуюсь этими деньгами, для меня они как будто грязные. Наверное, если выбора не будет, то мне придется ими пользоваться, — рассуждает она. — Я теперь всю жизнь переосмыслила. Еще в октябре я как-то нейтрально относилась к СВО, но после всего этого... Может быть, я ничего не смыслю в больших играх, но точно знаю, что каждый ребенок имеет право воспитываться в полной и любящей семье. Я не знаю, что со мной будет через месяц и с ним. Сегодня он жив, и я благодарна богу за это. Всегда говорю, что мы за тобой, что бы ни произошло.
НГС рассказывал истории людей, которые решились на рождение детей, несмотря на спецоперацию и экономический кризис.