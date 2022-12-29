«Я вроде живая, но не живу». Сибирячка узнала, что беременна третьим, после того как мобилизовали ее мужа

Алина рассказывает, что первые дни после отъезда мужа были особенно сложными — она мало ела и почти не спала. За два месяца, пока ее муж не дома, она потеряла 20 килограммов .



Из-за того что Анатолия увезли в другой регион, у Алины и девочек не было возможности к нему ездить, чтобы увидеться. Но вскоре такая возможность появилась у самого Анатолия — 23 ноября он впервые приехал домой на пару дней.



— Все были счастливы, бог нам подарил еще несколько дней вместе. Он попросил не провожать его на самолет, я помню, как закрыла дверь за ним и медленно сползла по стене. Так просидела около часа, мысли все смешались, — объясняет она. — Вот тогда, когда он был в увольнительной, я и забеременела.

