WhatsApp исчезнет из 47 моделей смартфонов — проверьте, есть ли ваш в этом списке

Мессенджер WhatsApp перестанет работать более чем на 47 моделях смартфонов, среди которых такие популярные, как Huawei, LG, Samsung Galaxy, iPhone, сообщает портал о технологиях Gizchina.
Разработчики WhatsApp регулярно выпускают к нему обновления, а в указанных моделях телефонов, по информации Gizchina, стоят устаревшие версии операционных систем Android и iOS. Поэтому мессенджер должен перестать работать с 31 декабря 2022 года.
Ранее мы рассказывали о глобальном сбое WhatsApp в октябре — он перестал работать у новосибирцев.
Если вы столкнетесь с тем, что ваш телефон перестал поддерживать WhatsApp, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).