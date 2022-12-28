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WhatsApp исчезнет из 47 моделей смартфонов — проверьте, есть ли ваш в этом списке

Это коснется некоторых телефонов Huawei, LG, Samsung Galaxy и iPhone

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По информации портала о технологиях, мессенджер прекратит работу уже 31 декабря 2022 года

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать более чем на 47 моделях смартфонов, среди которых такие популярные, как Huawei, LG, Samsung Galaxy, iPhone, сообщает портал о технологиях Gizchina.

Разработчики WhatsApp регулярно выпускают к нему обновления, а в указанных моделях телефонов, по информации Gizchina, стоят устаревшие версии операционных систем Android и iOS. Поэтому мессенджер должен перестать работать с 31 декабря 2022 года.

У этих моделей устарела операционная система

У этих моделей устарела операционная система

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Ранее мы рассказывали о глобальном сбое WhatsApp в октябре — он перестал работать у новосибирцев.

Если вы столкнетесь с тем, что ваш телефон перестал поддерживать WhatsApp, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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