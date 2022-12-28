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Спецоперация на Украине

В Новосибирской области простились с мобилизованным черепановцем: он погиб в спецоперации

Его призвали в конце сентября

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На момент гибели Ивану Мишурову было 40 лет

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В Черепановском районе Новосибирской области прошло прощание с Иваном Мишуровым, погибшим в спецоперации. Информация об этом была опубликована в официальной группе Совета депутатов Черепановского района во «ВКонтакте».

— Выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, 1 декабря погиб наш земляк — Мишуров Иван Александрович, 11 сентября 1982 года рождения, — говорится в сообщении.

В орготделе администрации Черепановского района корреспонденту НГС уточнили, что Иван Мишуров был мобилизован в конце сентября.

Прощание и похороны мужчины прошли вчера, 27 декабря, в Черепанове.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал документ о создании рабочей группы, которая должна заниматься вопросами, связанными с мобилизацией и правами участников специальной военной операции.

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