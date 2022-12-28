В Новосибирской области простились с мобилизованным черепановцем: он погиб в спецоперации

В Черепановском районе Новосибирской области прошло прощание с Иваном Мишуровым, погибшим в спецоперации. Информация об этом была опубликована в официальной группе Совета депутатов Черепановского района во «ВКонтакте».
— Выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество,
В орготделе администрации Черепановского района корреспонденту НГС уточнили, что Иван Мишуров был мобилизован в конце сентября.
Прощание и похороны мужчины прошли вчера,
На прошлой неделе Владимир Путин подписал документ о создании рабочей группы, которая должна заниматься вопросами, связанными с мобилизацией и правами участников специальной военной операции.