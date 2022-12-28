Военнослужащий получил срок за отказ от участия в спецоперации: новости СВО за 27 декабря

На Камчатке суд приговорил военного к тюремному сроку за отказ участвовать в СВО

Военный гарнизонный суд в Петропавловске-Камчатском признал военнослужащего Алексея Бреусова виновным по уголовному делу об отказе от участия в военных или боевых действиях. Об этом сообщает «Кам 24». Бреусова приговорили к году и восьми месяцам в колонии-поселении.

— Осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, он отказался выполнить приказ командира и отправиться в воинскую часть в зоне СВО, чем нарушил устав и дисциплинарное право, — заявили в суде.