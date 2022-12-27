В Новосибирске похоронили 35-летнего мобилизованного, погибшего в спецоперации

В Новосибирске простились с 35-летним Александром Васильевым, погибшим в спецоперации. Как сообщили НГС в Каминской средней общеобразовательной школе
— Что сказать, отличный был парень. Очень отзывчивый, спортсмен. Мама его у нас работает учительницей. Просто слов нет, и всё. <...> Мобилизовали его в самой первой волне, в конце сентября. Он только что в армии служил и всё, в горячих точках не был, — рассказала замдиректора учреждения.
По ее словам, Александр Васильев родился в селе Кама Куйбышевского района, последние годы проживал в Новосибирске.
Новость о том, что мужчина погиб, пришла в село 21 декабря.
— Жена у него есть, которая тоже рано потеряла родителей, у нее ни матери, ни отца нет. Сиротка. И сын в первый класс ходит, — добавила она.
Недавно жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына. Сережа умер от водянки головного мозга в 2009 году, когда ему еще не было и трех лет.