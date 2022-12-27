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Спецоперация на Украине

В Новосибирске похоронили 35-летнего мобилизованного, погибшего в спецоперации

Последние годы мужчина жил в Новосибирске, но родился в Куйбышевском районе

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У Александра Васильева остались жена и сын

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В Новосибирске простились с 35-летним Александром Васильевым, погибшим в спецоперации. Как сообщили НГС в Каминской средней общеобразовательной школе им. А. И. Абатурова, похороны прошли сегодня, 27 декабря, на Заельцовском кладбище.

— Что сказать, отличный был парень. Очень отзывчивый, спортсмен. Мама его у нас работает учительницей. Просто слов нет, и всё. <...> Мобилизовали его в самой первой волне, в конце сентября. Он только что в армии служил и всё, в горячих точках не был, — рассказала замдиректора учреждения.

По ее словам, Александр Васильев родился в селе Кама Куйбышевского района, последние годы проживал в Новосибирске.

Новость о том, что мужчина погиб, пришла в село 21 декабря.

— Жена у него есть, которая тоже рано потеряла родителей, у нее ни матери, ни отца нет. Сиротка. И сын в первый класс ходит, — добавила она.

Недавно жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына. Сережа умер от водянки головного мозга в 2009 году, когда ему еще не было и трех лет.

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