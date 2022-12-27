В Новосибирске похоронили 35-летнего мобилизованного, погибшего в спецоперации

— Что сказать, отличный был парень. Очень отзывчивый, спортсмен. Мама его у нас работает учительницей. Просто слов нет, и всё. <...> Мобилизовали его в самой первой волне, в конце сентября. Он только что в армии служил и всё, в горячих точках не был, — рассказала замдиректора учреждения.

