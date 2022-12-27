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Проблема

«Сережа умер в два с половиной годика». Мать получила повестку за покойного сына

Его просят явиться в военкомат в конце января

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Маленький Сережа умер почти четырнадцать лет назад, а на днях на его имя пришла повестка

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Жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына. Сережа умер от водянки головного мозга в 2009 году, когда ему еще не было и трех лет. Мама с большим трудом нашла в себе силы, чтобы жить дальше, а на днях родным вручили документ из военкомата, рассказывают наши коллеги из E1.RU.

Сергея просят явиться на призывной пункт 26 января к восьми утра и предупреждают об ответственности за нарушение правил воинского учета. Повестку передали не под роспись, просто положили в почтовый ящик.

— Мне позвонила моя мама: «Я не знаю, как тебе это сказать... Пришла повестка». Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сережку! И тут меня просто накрыло, — рассказала Анастасия. — Они могли бы списать это на то, что не обновили данные. Но сомневаюсь, что почти четырнадцать лет они этого не делали.

Вместе с повесткой родные призывника получили направление на медкомиссию

Вместе с повесткой родные призывника получили направление на медкомиссию

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По словам Анастасии, Сережа родился недоношенным, у него было несколько тяжелых диагнозов, в том числе гидроцефалия и ДЦП. С самого рождения малыша родные боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Ребенок умер на руках у мамы. На тот момент женщина была беременна.

— Сережа умер в два с половиной годика. В военкомате сказали, что сведения им подает паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына. Я хочу предать этот момент огласке, чтобы другие женщины, матери не испытали того же, что испытала снова я — и слезы, и обиду, и ненависть к тем людям, которые относятся так халатно к своей работе, — поделилась Анастасия.

Как повестку могли прислать давно умершему человеку, мы попытались выяснить в военкомате и отправили запрос в пресс-службу ЦВО. На момент публикации не было получено ответа.

Проблемы с базой данных военных комиссариатов выявила и частичная мобилизация. Владимир Путин поручил Минобороны модернизировать систему военкоматов — это касается цифровизации базы данных и взаимодействия с региональными властями.

На днях министр Сергей Шойгу предложил поднять призывной возраст. Мы показывали, как этой осенью родные провожали срочников в армию.

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