«Сережа умер в два с половиной годика». Мать получила повестку за покойного сына

— Мне позвонила моя мама: «Я не знаю, как тебе это сказать... Пришла повестка». Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сережку! И тут меня просто накрыло, — рассказала Анастасия. — Они могли бы списать это на то, что не обновили данные. Но сомневаюсь, что почти четырнадцать лет они этого не делали.

