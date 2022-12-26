«В первом же бою погиб». Добровольца, отправившегося на спецоперацию, похоронят в Татарске

В городе Татарске Новосибирской области завтра, 27 декабря , пройдет прощание с погибшим в спецоперации Леонидом Гомаско. Об этом сообщается на сайте районной администрации.



Личных данных в некрологе администрации не приводится. Корреспонденту НГС в администрации отказались сообщить сведения о возрасте и звании погибшего.

