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Спецоперация на Украине

«В первом же бою погиб». Добровольца, отправившегося на спецоперацию, похоронят в Татарске

Леониду Гомаско был 31 год

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Леонид Гомаско был призван по мобилизации, но затем ее отменили. Тогда Леонид отправился на СВО добровольно

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В городе Татарске Новосибирской области завтра, 27 декабря, пройдет прощание с погибшим в спецоперации Леонидом Гомаско. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Личных данных в некрологе администрации не приводится. Корреспонденту НГС в администрации отказались сообщить сведения о возрасте и звании погибшего.

Как рассказала корреспонденту НГС двоюродная сестра Леонида Гомаско Марина, ему был 31 год. Он родился и вырос в Татарске, затем после 8-го класса переехал в Подмосковье. Служил в армии связистом, а потом вновь вернулся в Татарск. Здесь он был диджеем в паре вместе с сестрой Мариной, которая работает ведущей на праздниках.

— Сначала 28 октября его призвали по мобилизации, а потом мобилизацию отменили. И он тогда пошел добровольцем, 10 человек их пошло [из Татарска], он среди них. Он был в Алтайском крае, там должен был пройти подготовку, потом бортом привезли в Ростов, затем уже туда, — объяснила Марина.

На связь со своими родителями, по ее словам, Леонид последний раз выходил 14 декабря:

— 15 декабря у них бой должен был быть. Нам позвонил потом друг, который с ним тоже воевал из нашего города, из Татарска, ошарашил нас, сказал, что Леня погиб. Это было 17 декабря. Его отвезли в госпиталь *** (название населенного пункта), там не смогли ему помочь, решили везти в Ростов в какой-то военный госпиталь. Повезли на машине до борта, два раза его реанимировали, сердце заводили, на третий раз уже не смогли. Он умер. Мы не верили, конечно, звонили в Министерство обороны, но ничего нам не говорили. В списках [раненых и погибших] он не числился.

Официальный звонок от администрации Татарска с сообщением о гибели Леонида Гомаско поступил его отцу 21 декабря.

Марина рассказала, что у Леонида остался 7-летний сын:

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— Он был хорошим братом, с ним мы росли с детства. Он всегда был поддержкой, опорой и защитой. Всегда, если что-то случится: «Леня, Леня!», и он всегда поможет. Много кто его знал, мне многие пишут с соболезнованиями. Все говорят, что он был добрым человеком, уходил всегда от всяких драк, склок, разборок. Очень жаль, что всё так произошло. Как будто он поехал туда умирать, потому что в первом же бою он погиб.

НГС рассказал историю сибирячки Галины, судьба сына которой по-прежнему неизвестна. Ей сообщили о его гибели, а затем попросили сдать ДНК, однако никаких результатов даже спустя месяц не сообщают.

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