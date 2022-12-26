«В первом же бою погиб». Добровольца, отправившегося на спецоперацию, похоронят в Татарске

В городе Татарске Новосибирской области завтра,
Личных данных в некрологе администрации не приводится. Корреспонденту НГС в администрации отказались сообщить сведения о возрасте и звании погибшего.
Как рассказала корреспонденту НГС двоюродная сестра Леонида Гомаско Марина, ему был 31 год. Он родился и вырос в Татарске, затем после
— Сначала 28 октября его призвали по мобилизации, а потом мобилизацию отменили. И он тогда пошел добровольцем, 10 человек их пошло [из Татарска], он среди них. Он был в Алтайском крае, там должен был пройти подготовку, потом бортом привезли в Ростов, затем уже туда, — объяснила Марина.
На связь со своими родителями, по ее словам, Леонид последний раз выходил
— 15 декабря у них бой должен был быть. Нам позвонил потом друг, который с ним тоже воевал из нашего города, из Татарска, ошарашил нас, сказал, что Леня погиб. Это было
Официальный звонок от администрации Татарска с сообщением о гибели Леонида Гомаско поступил его отцу
Марина рассказала, что у Леонида остался 7-летний сын:
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— Он был хорошим братом, с ним мы росли с детства. Он всегда был поддержкой, опорой и защитой. Всегда, если что-то случится: «Леня, Леня!», и он всегда поможет. Много кто его знал, мне многие пишут с соболезнованиями. Все говорят, что он был добрым человеком, уходил всегда от всяких драк, склок, разборок. Очень жаль, что всё так произошло. Как будто он поехал туда умирать, потому что в первом же бою он погиб.
НГС рассказал историю сибирячки Галины, судьба сына которой по-прежнему неизвестна. Ей сообщили о его гибели, а затем попросили сдать ДНК, однако никаких результатов даже спустя месяц не сообщают.