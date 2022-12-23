Запретили бронь и мобилизовали. Как двух мужчин, несмотря на просьбы работодателей, отправили на СВО

В Лодейнопольском ДРСУ подтвердили, что Алексей является их сотрудником. В телефонном разговоре с MSK1.RU представители компании рассказали, что его действительно мобилизовали, а бронь предоставить не успели:



— Водителей бронируют, но он [формально] еще не забронирован. Его мобилизовали раньше, чем мы подали на него заявку. На него мобилизационный лист еще не подписал военный комиссар.



В организации также объяснили слова Бажены Керачевой о запрете и приостановке бронирования.