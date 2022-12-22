В армию пойдут 21-летние с высшим образованием? Военные эксперты — о речи Шойгу

Зачем менять возраст призыва?

MSK1.RU опросил военных экспертов. Они объяснили, что значат для россиян слова Сергея Шойгу и зачем нужно менять рамки призывного возраста.

По мнению специалистов, именно решение изменить возраст позволит увеличить численность военнослужащих ВС РФ. Ведь у мужчин, которые каким-то образом не попали в армию до 27 лет — были, например, заняты учебой — снова появляется обязанность стать в ряды солдат.