В армию пойдут 21-летние с высшим образованием? Военные эксперты — о речи Шойгу

21 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с докладом во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. Он сделал ряд предложений, в том числе поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года. При этом он предложил поднять максимальный возраст призыва до 30 лет.
Кроме того, Шойгу считает необходимым довести численность ВС до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе 695 тысяч контрактников. Также глава Минобороны призвал создать Московский и Ленинградский военные округа.
Зачем менять возраст призыва?
MSK1.RU опросил военных экспертов. Они объяснили, что значат для россиян слова Сергея Шойгу и зачем нужно менять рамки призывного возраста.
По мнению специалистов, именно решение изменить возраст позволит увеличить численность военнослужащих ВС РФ. Ведь у мужчин, которые каким-то образом не попали в армию до 27 лет — были, например, заняты учебой — снова появляется обязанность стать в ряды солдат.
— Вооруженные силы увеличиваются. Будет не миллион, как сейчас, а 1,5 миллиона. Для этого, чтобы поднять численность военнослужащих, нужны люди. Призывной возраст увеличивается, чтобы граждане, которые закончили институт, техникум и так далее, могли послужить в армии, — сказал MSK1.RU военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Шойгу во время заседания также предложил обеспечить возможность поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Это, по мнению Литовкина, позволит создать в России профессиональную армию.
— Призванные смогут с самого начала, с первого дня заключить контракт, если они захотят. Сейчас его могут заключить только после полугода призывной службы. А так будет с первого дня. Тем более контрактников будет 695 тысяч. Это очень важно, что у нас будет профессиональная армия, а не только призывная. Предложения Шойгу примут, потому что опыт СВО показал, что армии нужны люди, чтобы проводить операции меньшим количеством против большего количества, — считает Литовкин.
Заместитель президента Академии ракетных и артиллерийских наук РФ Константин Сивков считает, что с изменением возрастных границ призыва на срочную службу, в армию будут попадать более рассудительные и ответственные люди.
— Я считаю, это правильно. 21 год — это человек более зрелый, который более ответственно относится к жизни. Который, скорее всего, уже получил образование. Даже высшее, на уровне бакалавриата. Правильное решение, — считает Константин Сивков.
А военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко высказал сомнения в том, что рассудительность призывника сильно меняется за 3 года:
— Возможно, это нужно для того, чтобы человек до армии успел получить диплом техникума или колледжа. Но как говорил старшина нашей курсантской роты: «Диплом ума не добавит». Еще у меня есть сильные сомнения насчет того, что призывники будут приходить умнее, чем в 18. Может, это как-то связано с тем, что призывники более осознано будут подписывать контракт и понимать вообще, на что они идут. Но я в этом сильно сомневаюсь.
Константин Сивков также уверен, что предложение поднять максимальный возраст призыва до 30 лет поможет поднять численность российских военнослужащих до полутора миллионов военнослужащих. На вопрос, зачем нужно расширять личный состав армии, Сивков ответил:
— Чтобы воевать, — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.
Военные округа станут фронтами?
Полковник Михаил Тимошенко считает, что военные округа, которые призвал создать Шойгу, нужны, чтобы на их базе создать фронты во время военного положения.
— Снова возрождаются авиадивизии и артиллерийские дивизии главного командования. Мы сажаем на Карельский перешеек отдельный армейский корпус. На территории Западного военного округа появляются два новых: Ленинградский и Московский, — перечисляет Тимошенко сегодняшние предложения Шойгу. — В военное время эти округа превращаются во фронты. Наверное, это сделано для улучшения управления, ведь есть такое понятие: фронтовой комплект. Помимо штаба фронта, это и все те части, которые подчиняются командующему фронта. Это значит, мы создаем фронтовые комплекты? То есть мы делаем шаг назад, опробованный и проверенный на практике? Наверное, это всё же для того, чтобы воевать, — считает эксперт.
Полковник запаса и военный обозреватель Александр Жилин убежден, что полномасштабной войны не будет. А военные округа нужны в качестве ответа на базы НАТО, которые организация планирует разметить в Финляндии и Швеции, о чем стало известно на днях.
— Дело в том, что благодаря замечательной специальной военной операции мы достигли многих успехов. В частности, расширения НАТО в Швецию и Финляндию. Ударные возможности из Финляндии для НАТО становятся гораздо предпочтительнее, чем из Прибалтики. В итоге получается, что это надо чем-то прикрывать. Отсюда формирование группировки и переход к советской системе военных округов: всё начинается с создания Московского и Ленинградского, которые существовали ранее. Это значит, что нас и дальше будут растягивать по периметру, создавая нам зоны напряжения. И мы будем реагировать на это таким вот образом.
До этого сегодняшнее решение главы Минобороны для MSK1.RU прокомментировал кандидат военных наук Борис Усвяцов.
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