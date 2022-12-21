47-летний мобилизованный из Бердска погиб в спецоперации на Украине

В Бердске простятся с 47-летним Владимиром Дегтяренко, погибшим в спецоперации. Как говорится на сайте администрации Бердска, он был призван в рамках частичной мобилизации.
— Владимир Геннадьевич родился 13 апреля 1975 года в селе Довольное (Доволенский район Новосибирской области). В 1996 году окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, там же проходил службу командиром взвода. Позже переехал с семьей в Бердск, — отмечает администрация города.
У мужчины остались супруга и дети — их возраст не уточняется.
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В своей официальной группе во «ВКонтакте» администрация Бердска также опубликовала любительское видео с фотографиями Владимира Дегтяренко — в нем упоминается дата смерти мужчины (1 декабря) и некоторые обстоятельства его гибели.
Прощание с Владимиром Дегтяренко пройдет 22 декабря в Кафедральном соборе Преображения Господня.
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