47-летний мобилизованный из Бердска погиб в спецоперации на Украине

В Бердске простятся с 47-летним Владимиром Дегтяренко, погибшим в спецоперации. Как говорится на сайте администрации Бердска, он был призван в рамках частичной мобилизации.



— Владимир Геннадьевич родился 13 апреля 1975 года в селе Довольное (Доволенский район Новосибирской области). В 1996 году окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, там же проходил службу командиром взвода. Позже переехал с семьей в Бердск, — отмечает администрация города.

