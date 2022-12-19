«Под обстрелами, сидят в окопах, мины летают»: как семья мобилизованного студента пытается вернуть его домой



Но 21 сентября по всей стране началась частичная мобилизация. Многие мужчины приходили в военкомат самостоятельно после получения повестки, другим звонили по телефону и просили прийти для «уточнения информации». Так произошло и с Андреем. В день начала частичной мобилизации молодому человеку поступил телефонный звонок из сельского совета поселка, в котором он прописан.



— Он прописан в деревне, но жил тут [в Красноярске]. Из сельсовета позвонили, попросили как можно быстрее приехать для уточнения информации. Мы приехали на следующий день, он зашел, при нем же повестку подписали и ему выдали. Сказали, что 26 сентября нужно прийти с вещами — будет отправка в учебную часть Новосибирска. Изначально рассказали, что поедут просто разгребать завалы на три месяца, но они попали в самый центр событий. У него категория Б2, но комиссии никакой не было, забирали без разбора, — рассказывает Екатерина.