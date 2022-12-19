«Под обстрелами, сидят в окопах, мины летают»: как семья мобилизованного студента пытается вернуть его домой

В Красноярске мобилизовали студента очно-заочного отделения Андрея Рау. 15 сентября молодой человек подал заявление на восстановление в университете, а уже 21 числа ему вручили повестку. Сейчас Андрей в Луганске, а его невеста Екатерина вместе с родителями парня отбивают пороги инстанций, чтобы вернуть молодого человека домой. Подробности девушка рассказала нашим коллегам из NGS24.RU.
Андрей Рау в 18 лет отслужил срочную службу в ракетных войсках, а после поступил в Красноярский аграрный университет. Как рассказывает его девушка Екатерина, по финансовым причинам Андрей отчислился, но со временем проблемы с деньгами удалось решить. Молодая пара поняла, что им по силам оплатить учебу. Парень решил продолжить образование и 15 сентября подал заявление на восстановление в университете.
Но 21 сентября по всей стране началась частичная мобилизация. Многие мужчины приходили в военкомат самостоятельно после получения повестки, другим звонили по телефону и просили прийти для «уточнения информации». Так произошло и с Андреем. В день начала частичной мобилизации молодому человеку поступил телефонный звонок из сельского совета поселка, в котором он прописан.
— Он прописан в деревне, но жил тут [в Красноярске]. Из сельсовета позвонили, попросили как можно быстрее приехать для уточнения информации. Мы приехали на следующий день, он зашел, при нем же повестку подписали и ему выдали. Сказали, что 26 сентября нужно прийти с вещами — будет отправка в учебную часть Новосибирска. Изначально рассказали, что поедут просто разгребать завалы на три месяца, но они попали в самый центр событий. У него категория Б2, но комиссии никакой не было, забирали без разбора, — рассказывает Екатерина.
На тот момент молодой человек еще не был восстановлен в университете — у военкомата были все полномочия забрать его. Однако через три недели после отправки Андрею пришел ответ о том, что он зачислен и с конца октября может посещать занятия. Отец мобилизованного взял справку о зачислении и принес ее в районный военкомат, однако там дали понять, что у них нет полномочий возвращать Андрея.
— В военкомате сказали, что у них нет полномочий, чтобы вернуть его обратно. Отец написал заявление в администрацию района, оттуда это заявление передали в военно-призывную комиссию Красноярского края. Спустя три недели пришел ответ с отказом. Аргументировали это тем, что на момент призыва он [Андрей] не был студентом, — поделилась Екатерина с корреспондентом NGS24.RU.
Когда Екатерина узнала о том, что ее мобилизованный парень зачислен на очно-заочную форму, она позвонила на горячую линию по вопросам частичной мобилизации (номер 122). Там объяснили, что, если на данный момент мобилизованный является студентом, его обязаны отправить домой. Пока родители вместе с девушкой ходили в местную администрацию со справками, Андрей сам пытался доказать, что он студент и подлежит демобилизации. В учебной части Новосибирска молодому человеку сообщили, что здесь он ничего не добьется и нужно идти в местный военкомат.
На горячей линии Минобрнауки нам рассказали, что мобилизовали молодого человека законно и в том, что он был зачислен, виноват сам университет.
— Его мобилизовали 21 сентября. Ответ из образовательной организации пришел в октябре. Соответственно, на момент мобилизации он не являлся обучающимся, поэтому никаких оснований для отсрочки от мобилизации у него нет, — рассказала оператор горячей линии.
До 30 октября молодой человек был в учебной части Новосибирска, а с 7 ноября он находится на территории ЛНР. Екатерина рассказывает, что парень звонит редко и коротко: связь часто прерывается, и единственное, что успевает рассказать Андрей, что он жив и с ним всё хорошо.
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— Под обстрелами, сидят в окопах, мины летают. Они сразу приехали и попали в такую ситуацию. Там нет других студентов, все люди взрослые, за 30, многим около 40 лет, то есть давно уже закончили учебу, — рассказала девушка.
Екатерина и родственники Андрея хотят добиться возвращения парня домой и намерены судиться с местным военкоматом.