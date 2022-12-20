Жар ощутили даже в соседней деревне. Как взорвался газопровод, по которому идет топливо в Европу

Появились кадры с места ЧП в Чувашии, где днем 20 декабря взорвался магистральный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. В результате происшествия погибли три человека, еще одному удалось спастись — мужчина укрылся в машине. Все они работали на газопроводе.
После взрыва начался сильный пожар — жар от огня ощущался даже в соседней деревне. Что происходило на месте трагедии в эти минуты — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
По данным местных властей, незадолго до этого на газопроводе велись работы эксплуатирующей организацией. Причина взрыва пока неизвестна.
Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области.
По информации ТАСС, после сообщения о взрыве на газопроводе в Чувашии цена газа в Европе выросла до 1200 долларов за тысячу кубометров.