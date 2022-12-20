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В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, по которому поставляется топливо в Европу

На месте работают сотрудники МЧС

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По магистральному газопроводу поставлялось топливо в Европу

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В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. На месте работают сотрудники МЧС.

— До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией. Обстоятельства выясняются, предварительно, жертв и пострадавших нет. Глава Чувашии проинформирован, держит ситуацию на контроле, — сообщили РБК в пресс-службе региона.

Позднее региональные власти сообщили, что при взрыве пострадал один человек.

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По предварительным данным, жертв в ЧП нет

Видео: Раньше всех. Ну почти / t.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
При взрыве пострадал один человек

Видео: Это «Нам здесь жить!» / T.me

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области. По информации ТАСС, после сообщения о взрыве на газопроводе в Чувашии цена газа в Европе выросла до 1200 долларов за кубометр.

ЧувашияВзрывГазопровод
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