В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, по которому поставляется топливо в Европу

В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. На месте работают сотрудники МЧС.
— До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией. Обстоятельства выясняются, предварительно, жертв и пострадавших нет. Глава Чувашии проинформирован, держит ситуацию на контроле, — сообщили РБК в пресс-службе региона.
Позднее региональные власти сообщили, что при взрыве пострадал один человек.
Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области. По информации ТАСС, после сообщения о взрыве на газопроводе в Чувашии цена газа в Европе выросла до 1200 долларов за кубометр.