В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, по которому поставляется топливо в Европу

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области. По информации ТАСС, после сообщения о взрыве на газопроводе в Чувашии цена газа в Европе выросла до 1200 долларов за кубометр.