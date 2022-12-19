«Забирали без разбора»: как мобилизовали студента-очника с категорией Б2 — власти говорят, что всё законно

Красноярца Андрея Рау мобилизовали и отправили на спецоперацию, несмотря на то что он является студентом очно-заочной формы обучения.
Как власти объясняют мобилизацию студента? И могут ли его вернуть обратно? Смотрите в видеосюжете наших коллег из NGS24.RU, который опубликован чуть выше.
— Он прописан в деревне, но жил в городе. Из сельсовета позвонили, попросили как можно быстрее приехать для уточнения информации. Мы приехали на следующий день, он зашел, при нем же повестку подписали и ему выдали. Изначально рассказали, что поедут просто разгребать завалы на три месяца, но они попали в самый центр событий. У него категория Б2, но комиссии никакой не было, забирали без разбора, — рассказывает Екатерина Барсукова, невеста Андрея Рау.
Екатерина вместе с его родителями обивают пороги различных инстанций, чтобы доказать: парня призвали незаконно. Ведь согласно указу президента, студентам, получающим высшее образование, положена отсрочка.
новость из сюжета
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— Его папа взял справку в университете о том, что он является студентом-очником, принес в военкомат, а там ему заявили, что не имеют полномочий возвращать мобилизованных обратно. В итоге только
Похожий случай произошел в Ямало-Ненецком автономном округе. Там жена добивается возвращения своего мужа-студента, который пока находится в учебке и ждет отправки на СВО.