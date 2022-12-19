«Забирали без разбора»: как мобилизовали студента-очника с категорией Б2 — власти говорят, что всё законно

— Он прописан в деревне, но жил в городе. Из сельсовета позвонили, попросили как можно быстрее приехать для уточнения информации. Мы приехали на следующий день, он зашел, при нем же повестку подписали и ему выдали. Изначально рассказали, что поедут просто разгребать завалы на три месяца, но они попали в самый центр событий. У него категория Б2, но комиссии никакой не было, забирали без разбора, — рассказывает Екатерина Барсукова, невеста Андрея Рау.