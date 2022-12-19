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Спецоперация на Украине

«Забирали без разбора»: как мобилизовали студента-очника с категорией Б2 — власти говорят, что всё законно

Семья пытается вызволить 24-летнего Андрея Рау со спецоперации: парень оказался в гуще событий

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Видео: Эдуард Баглай / NGS24.RU

Красноярца Андрея Рау мобилизовали и отправили на спецоперацию, несмотря на то что он является студентом очно-заочной формы обучения. 24-летний парень 15 сентября подал заявление на зачисление в государственный аграрный университет, а 21 сентября получил повестку и тут же был мобилизован. Сейчас Андрей находится в Луганске.

Как власти объясняют мобилизацию студента? И могут ли его вернуть обратно? Смотрите в видеосюжете наших коллег из NGS24.RU, который опубликован чуть выше.

— Он прописан в деревне, но жил в городе. Из сельсовета позвонили, попросили как можно быстрее приехать для уточнения информации. Мы приехали на следующий день, он зашел, при нем же повестку подписали и ему выдали. Изначально рассказали, что поедут просто разгребать завалы на три месяца, но они попали в самый центр событий. У него категория Б2, но комиссии никакой не было, забирали без разбора, — рассказывает Екатерина Барсукова, невеста Андрея Рау.

Екатерина вместе с его родителями обивают пороги различных инстанций, чтобы доказать: парня призвали незаконно. Ведь согласно указу президента, студентам, получающим высшее образование, положена отсрочка.

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— Его папа взял справку в университете о том, что он является студентом-очником, принес в военкомат, а там ему заявили, что не имеют полномочий возвращать мобилизованных обратно. В итоге только 1 декабря нам пришла официальная бумага из военной призывной комиссии с отказом вернуть Андрея. Аргументировали тем, что приказ о зачислении был подписан через несколько дней после мобилизации, — рассказывает Екатерина Барсукова, невеста Андрея Рау.

Похожий случай произошел в Ямало-Ненецком автономном округе. Там жена добивается возвращения своего мужа-студента, который пока находится в учебке и ждет отправки на СВО.

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