«За три дня он убил человека. И это был ребенок». Рассказ матери солдата, который так и не оправился после Чечни

В общем, этого не рассказать, не описать.



Глеб перенес несколько операций. Ему сделали искусственные связки и искусственную коленную чашечку. Компенсацию Глеб все-таки получил, но сумма вышла такой, что, по словам его матери, они не знали «то ли плакать, то ли смеяться». Восстановление заняло у него годы — долгое время он прихрамывал. При этом инвалидность ему не дали.



Домой, в Новосибирск, он смог вернуться лишь в апреле 1995 года, за несколько дней до своего 20-летия . Проблемы с ногой — а тогда Глеб передвигался только с палочкой — оказались меньшим, что поджидало семью.



«По ночам орал как сумасшедший»

Сложнее всего было ночами. Глеба мучила бессонница, а когда он засыпал, вся семья просыпалась от его истошных криков.

