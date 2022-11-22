«История повторяется»: инвалид Афгана — о судьбе воинов-интернационалистов и возможном будущем ветеранов СВО

Ровно 40 лет назад красноярец Ринат Файзрахманов демобилизовался после тяжелейшего ранения, полученного на Афганской войне. Воин-интернационалист остался без одного глаза, он — инвалид второй группы. В разговоре с журналистами NGS24.RU ветеран Афгана вспомнил трагическую историю той войны и рассказал, чего стоит опасаться нынешним солдатам, которые сейчас находятся в очень похожих условиях.
Рината призвали в армию сразу после окончания техникума. Это было в 1981 году. Война в Афганистане с участием солдат Советской армии длилась уже полтора года. Не всех срочников отправляли, как тогда завуалированно говорилось, «исполнять интернациональный долг». Но
— Все, наверное, смотрели фильм «9 рота». Вот там этот момент обучения правдиво показан. После обучения нас всех повезли на афгано-узбекскую границу, а потом вертолетами Ми-6 — в провинцию Кундуз на север Афганистана, — рассказывает воин-интернационалист.
Правительство и советская пресса, чтобы не будоражить общественность, не озвучивали реальное положение дел. У Рината сохранилась вырезка из газеты «Фрунзевец» Туркестанского военного округа от 25 октября 1981 года. В ней завуалированно описан некий эпизод, после которого пулеметчик Мустафа Меджидов оказался в госпитале, якобы с вывихом руки. Предшествовала этому событию перестрелка в горах. Однако автор заметки нарочито подчеркивает, что сражение было учебное. Все военные термины: противник, бой, боевые действия, неприятельский стан, ранение — намеренно написаны в кавычках.
— Герой статьи — мой знакомый, я его хорошо знаю. Эта статья показывает, как СМИ СССР преподносили войну в Афганистане, то есть скрывали реальные события, освещая их как учения, — комментирует публикацию Файзрахманов.
Этот прием с эвфемизмами, метафорами, иносказаниями государственные СМИ и различные ведомства эффективно используют и сейчас.
— Только когда уже пошли «двухсотые», гробы, естественно, наcеление начало осознавать, что происходит. Ведь с самого начала пресса всё скрывала. Потому что для мировой общественности мы там не воевали, — объясняет афганец.
Таким образом, помимо реальной войны, в
— Запад кричал, что мы в Афганистане занимаемся противозаконными и противоправными делами — режем всех подряд: и мирных, и басмачей, и душманов. Уже тогда Европа и Америка публично осуждали наше вторжение в Афган, как в последующем осуждали нахождение наших войск в Сирии и на Украине. А наши, конечно же, стояли на том, что мы пришли туда принудить к миру. Но, по сути, там была реальная война. Преимущественно ночная, — вспоминает Файзрахманов.
На момент ввода советских войск на территорию Афганистана в республике уже шла гражданская война. Народно-демократической партии Афганистана, находящейся у власти, активно противостояла исламская оппозиция. Советский Союз соприкасался с Афганистаном границами сразу трех республик: Таджикской, Узбекской и Туркменской ССР. Север Афганистана этнически был заселен узбеками, таджиками и туркменами, предки которых в начале ХХ века не смогли противостоять Красной армии и бежали от революции 1917 года.
— Замполиты доводили до нашего сведения, что мы обязаны защищать наши южные рубежи, чтобы пламя гражданской войны не перекинулось на наши территории, — говорит Ринат Файзрахманов.
Подразделение, в котором служил Ринат, контролировало вверенные районы от душманов, уничтожало караваны с оружием.
— Тогда, как и сейчас на Украине, фронта не было. В спецоперации тоже есть мелкие разрозненные группы со своим командованием, и каждое выполняет свою функцию. Между прочим, бригадную систему ведения войны опробовали именно в Афганской войне, — объясняет он.
В одном из таких боев Файзрахманов едва выжил. 13 августа 1982 года разведка донесла, что мимо месторасположения их батальона должен пройти караван с оружием. Разведчики вышли проверить эти данные. Около часа ночи весь батальон подняли по тревоге.
— Нам сказали, что разведка попала в засаду. Там вовсю идет ночной бой. Мы выдвинулись в ту сторону. А Средняя Азия — это вам не Сибирь. Там ночью темнота такая, что хоть глаз выколи. Мы ориентировались по вспышкам оружия — стреляли из автоматов, гранатометов, пулеметов. В этом бою на одну из вспышек моего пулемета прилетела ответная пуля. Противника я не видел, — вспоминает Ринат.
Броню и шлемофон Файзрахманова пробила пуля, выпущенная из АК-47 китайского производства, с таким оружием воевали душманы. Спас раненого бойца замкомвзвода, на тот момент старший сержант Владимир Гаврилюк. Он был родом из Тернопольской области, с запада Украины. Владимир вытащил Рината из машины, перебинтовал и перенес в укрытие.
Файзрахманов после Афгана стремился поддерживать связь со всеми своими однополчанами — он нашел в социальных сетях и своего спасителя. Выяснилось, что Гаврилюк переехал в Лондон, а после событий 2014 года потребовал называть его на украинский манер Володимиром и в конце концов разругался в пух и прах с Ринатом.
Демобилизовался Файзрахманов уже из госпиталя. К этому моменту за его плечами было участие в 16 боевых операциях по ликвидации банд мятежников. В те времена бойцы, как и сейчас, получали выплаты за ранения: 100 рублей за легкое и 300 рублей за тяжелое.
— У меня эта пуля вошла в скулу, а вышла за ухом. Там микроны до мозга оставались, чудом его не задело. Из-за пулевого ранения пришлось ампутировать правый глаз. Сейчас у меня стоит пластиковый протез, толком его хватает на год, не больше. А потом он изнашивается, начинает всё слезиться, гноиться, натирать. В советское время мне протезы меняли бесплатно. Это и сейчас можно сделать. Но вы сначала попробуйте доказать соцстраху, что это необходимость. Я несколько раз сунулся, а мне там говорят: «А какая у тебя реабилитационная необходимость в этом протезе? Ну ходи без глаза, зачем тебе?» Если делать за свой счет, протез стоит больше
По оценкам современных историков, в Афганистане погибли и пропали без вести порядка
— К 1989 году уже не было в живых Брежнева и его единомышленников, то есть тех, кто начинал эту войну. По сути, спрашивать было не с кого. А у руля оказалась молодая демократически настроенная горбачевская поросль. Как раз в 1989 году во главе с Жириновским была организована Либерально-демократическая партия Советского Союза. Да и наша коммунистическая партия тоже пыталась угодить мировому сообществу, — комментирует ситуацию инвалид Афгана.
О своих личных обидах ветеран старается не говорить. Но признаётся, что в
— Конечно, у многих наших ребят есть обида. Такая атмосфера была тогда в обществе, мы вообще стеснялись признаваться, что мы в Афганистане служили. Нам говорили: «А мы вас не посылали!» Вот и весь разговор, — с горечью говорит ветеран. — Кто-то потом спился, некоторые и в бандиты уходили. У всех по-разному сложилась жизнь.
Материальное поощрение воинов-афганцев во все последующие десятилетия было весьма скромным. Как рассказывает Файзрахманов, после окончания войны участникам боевых действий, не получившим ранения, не полагалось вообще ничего. За награды денежного вознаграждения не давали. С 1983 года травмированным солдатам бесплатно предоставляли только санаторно-курортное лечение.
— Допустим, в законе 1995 года афганцев сразу же отделили от ветеранов Великой Отечественной войны. Нас, инвалидов, еще как-то более-менее удостоили льгот. А тем, кто вернулся без ранений, просто сделали
Оценку спецоперации, которую Россия сейчас проводит на Украине, ветеран Афгана давать не хочет. Однако признаётся, что беспокоится за ребят, которые участвуют в боевых действиях.
— Когда мы пришли из Афганистана, считали, что нас Родина любит, Родина ценит. Но история сложилась так, что мы оказались туда напрасно посланными и никто за нас отвечать не хотел. Я боюсь говорить, но всё равно скажу... СВО всё равно когда-то закончится. И смена власти когда-нибудь произойдет. Не получится ли так, что новое поколение власти скажет этим пацанам, которые сейчас выполняют приказ: «Это не мы вас туда посылали, и живите, как хотите!» Вот что может произойти, — считает он.
В марте 2022 года участников спецоперации федеральным законом наделили статусом ветеранов боевых действий. Благодаря этому бойцы, участвующие в СВО, получат ряд льгот и ежемесячную выплату. На сегодняшний день она составляет 3481 рубль 85 копеек. По мнению Файзрахманова, для солдат, которые выполняют приказ с риском для собственных жизней, этого недостаточно.
— Кто-нибудь из этих депутатов, которые принимали этот закон, сам на практике пользовался этими льготами? Если почитать этот закон, там всё, во-первых, устарело и практически невозможно пользоваться им. Вот меня как инвалида какие-то пункты еще касаются, а участникам боевых действий вообще мало что светит. Они вернутся, попробуют пожить на эти льготы и сами всё увидят, — говорит ветеран Афганской войны. — Поэтому не надо депутатам популистски кричать о какой-то поддержке участников спецоперации.
Несмотря на то что опытный афганец не боится выступить с критикой отдельных решений, в целом он поддерживает государственную политику и как опытный воин уверен: приказ есть приказ, его нужно выполнять, а обсуждать — не дело рядовых граждан.
— Если размышлять всерьез на эту тему, можно ведь далеко зайти. Тут и солдат Суворова можно очернить, которые брали Альпы и били французов. И даже участников Великой Отечественной войны можно очернить. Вот они дошли до границы Бреста, освободили Советский Союз, а чего они дальше в Европу пошли? Гибли там миллионами. Нет, ребята. Если бы мы не выполняли приказы, мы бы давно жили в рабском обществе. Нами бы понукали, как неграми на американских плантациях. Вот и мы в свое время выполнили приказ, а остальное пусть остается на совести тех, кто принимает решения, — заключает афганец.
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