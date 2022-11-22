«История повторяется»: инвалид Афгана — о судьбе воинов-интернационалистов и возможном будущем ветеранов СВО

Броню и шлемофон Файзрахманова пробила пуля, выпущенная из АК-47 китайского производства, с таким оружием воевали душманы. Спас раненого бойца замкомвзвода, на тот момент старший сержант Владимир Гаврилюк. Он был родом из Тернопольской области, с запада Украины. Владимир вытащил Рината из машины, перебинтовал и перенес в укрытие.

Файзрахманов после Афгана стремился поддерживать связь со всеми своими однополчанами — он нашел в социальных сетях и своего спасителя. Выяснилось, что Гаврилюк переехал в Лондон, а после событий 2014 года потребовал называть его на украинский манер Володимиром и в конце концов разругался в пух и прах с Ринатом.

Демобилизовался Файзрахманов уже из госпиталя. К этому моменту за его плечами было участие в 16 боевых операциях по ликвидации банд мятежников. В те времена бойцы, как и сейчас, получали выплаты за ранения: 100 рублей за легкое и 300 рублей за тяжелое.