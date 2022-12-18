Застройщики в Сочи нашли золотую жилу. Во что превращают город, имевший когда-то звание всероссийской здравницы

Группа ЛСР проводит реконструкцию гостиницы «Приморская» в центре Сочи. В новый инвестпроект ЛСР вошли санатории «Волна», «Кристалл» и их инфраструктура. Стоимость — 24,4 миллиарда рублей. Инвестор планирует за три года отреставрировать памятник архитектуры — дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна». Создать там пятизвездочный отель со спа-комплексом и восстановить лечебно-оздоровительную базу. В пансионате «Кристалл» будет работать бальнеологическое отделение.



Еще один инвестпроект — пансионат «Якорная Щель» в Лазаревском районе 1936 года постройки. Он много лет стоял заброшенным. Обещают, что на его месте будет всесезонный курорт с семейным отелем на тысячу мест, акватермальным, банным комплексами и лечебно-оздоровительной базой, который откроется уже в первом квартале 2026 года. Сообщается, что в обновленном пансионате будет создано 300 рабочих мест. Площадь территории — 7,5 гектара, инвестор намерен вложить в проект 8,7 миллиарда рублей. Замечательно же!

