Застройщики в Сочи нашли золотую жилу. Во что превращают город, имевший когда-то звание всероссийской здравницы

Сочинские санатории долгое время стояли заброшенными. Жутко было смотреть на легендарный санаторий Орджоникидзе, где снимали фильм «Старик Хоттабыч», на заброшенную «Волну» в Хосте, которую сдали в эксплуатацию в 1965 году, при этом архитектура санатория стояла в один ряд со многими сочинскими примерами советского неоклассицизма. Список заброшенных санаториев, для которых никак не могли найти владельцев, большой. Практически все они — памятники истории и архитектуры, ведь Сочи был городом-госпиталем во время Великой Отечественной войны. От того было еще горше, неужели власти не могут эти уникальные памятники восстановить и вернуть Сочи звание всероссийской здравницы?! И власти смогли! Несколько сочинских санаториев стали инвестиционными проектами, которые активно пиарили краевые и городские власти. Например, тот же санаторий «Волна». Этим летом на
Группа ЛСР проводит реконструкцию гостиницы «Приморская» в центре Сочи. В новый инвестпроект ЛСР вошли санатории «Волна», «Кристалл» и их инфраструктура. Стоимость — 24,4 миллиарда рублей. Инвестор планирует за три года отреставрировать памятник архитектуры — дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна». Создать там пятизвездочный отель со спа-комплексом и восстановить лечебно-оздоровительную базу. В пансионате «Кристалл» будет работать бальнеологическое отделение.
Еще один инвестпроект — пансионат «Якорная Щель» в Лазаревском районе 1936 года постройки. Он много лет стоял заброшенным. Обещают, что на его месте будет всесезонный курорт с семейным отелем на тысячу мест, акватермальным, банным комплексами и лечебно-оздоровительной базой, который откроется уже в первом квартале 2026 года. Сообщается, что в обновленном пансионате будет создано 300 рабочих мест. Площадь территории — 7,5 гектара, инвестор намерен вложить в проект 8,7 миллиарда рублей. Замечательно же!
Для реконструкции санатория имени Кирова или «Красмашевский» тоже нашли инвестора, который был обязан сохранить исторический памятник архитектурно-культурного наследия регионального значения. Старые корпуса действительно отреставрировали. А на территории началось строительство 11-этажной гостиницы, где 9 этажей будет надземных, еще 2 — подземных. Застройщик обещал, что в отеле будут 144 номера разных категорий, включая люксы и президентский люкс. Фасадные решения разработаны архитектурным бюро Green Design. Согласно проекту, доступ на собственный пляж будет осуществляться через подземный туннель из отеля. На территории к существующим зеленым насаждениям обещали посадить новые. Это прямо новая жизнь старого санатория.
Жители пытаются бороться, но получают лишь отписки
Жительница улицы Виноградной Наталия Дронина написала в редакцию SOCHI1.RU о том, как местные жители пытаются остановить, на их взгляд, незаконную стройку на территории бывшего санатория «Красмашевский». Сочинские власти в 2019 году отдали земельный участок на улице Виноградной в аренду на 49 лет ООО «Специализированный застройщик Красмашевский».
— Санаторий «Красмашевский» — исторический памятник архитектурно-культурного наследия регионального значения. Никакие конструктивные изменения здесь недопустимы, весь архитектурный облик сохраняется. Однако застройщик в мае этого года начал строительство нового здания отеля в 9 этажей надземных и 2 подземных и получил на это разрешение — как это связано с реконструкцией, которая не подразумевает строительство нового здания, неизвестно, — говорит Наталия.
Санаторий «Красмашевский» — одна из старейших здравниц курорта — был построен в 1936 году, в нём отдыхала верхушка ЦК КПСС.
Санаторий находился в живописном парке тропических и субтропических растений, в центре Сочи по адресу: Виноградная, 14 — недалеко от парка «Ривьера», в 500 метрах от моря. В начале
— Старые корпуса реставрировались под продажу апартаментов, переделанных из номеров санатория. Новым хозяевам реконструкции старых корпусов без изменения внешнего вида фасадов оказалось мало, они решили построить еще и отель на ограниченном участке земли, который никак не соответствует внешнему облику исторического памятника, нарушает полностью архитектурный ансамбль санатория, — говорит Наталия. А главное, судя по объявлениям, на территории строится вовсе не отель, а комплекс апартаментов. Предполагается, что ключи от квартир собственники получат в 2025 году.
Наталия негодует, у жителей соседних с санаторием улиц не спрашивали мнения о строительстве, общественные обсуждения по проекту «реконструкции» исторических зданий не проводили. В этом районе малоэтажная застройка, строить огромную «свечку» было нельзя, считают люди. Кроме того, место оползневое. От постоянной вибрации на строительстве, там ведь копали огромную яму для двух подземных этажей, частные дома пошли трещинами. Люди теперь боятся, что просто сползут со склона. Особенно жалко ценные деревья: по словам местных жителей, на территории, где ведется строительство, полностью вырубили рощу шикарных гималайских кедров.
— Порубочные билеты выдавал департамент по охране окружающей среды якобы на аварийные деревья. На самом деле они были живые и здоровые, чиновники их не проверяли. Два огромных дерева находились на муниципальной территории, но их тоже спилили, — утверждает Наталия.
Люди пишут везде, куда только могут, но получают отписки, их обращения органы власти пересылают друг другу.
Что бы в Сочи не строили, всё равно апартаменты получатся
Председатель общественного движения «За Сочи!» Елена Негоруца в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU сообщила, что активисты давно бьют тревогу: здравницы превращаются в комплексы апартаментов, в элитные жилые комплексы прямо на глазах. Их жители нигде не учитываются, на них не рассчитаны школы, детские сады и больницы. Например, на территории санатория «Актер» построен и сдан в эксплуатацию элитный ЖК «Актер Гэлакси» высотой 26 этажей.
— На территории санатория «Заря» построен ЖК «ГРАС-сити», построено три огромных монстра возле Хостинской администрации на месте санатория «Восход», санаторий «Москва» — всё застроено, его давно нет. Санатория «Фазотрон» тоже не существует, там застройщик Пруидзе строил несколько многоэтажек, сейчас их достраивает инвестор, которого нашла администрация Сочи. Санаторий «Кавказская ривьера», старейший в Сочи, снесли много лет назад, но на его месте ничего не построили. Там так и стоят развалины. На территории санатория «Колос» строились коттеджи для ВИП-гостей, — говорит Елена.
Сочинские застройщики быстро «переобулись», когда в городе запретили строительство жилья. И нашли другую золотую жилу — строительство гостиниц, на них как раз разрешения выдают. Елена Негоруца говорит: если где-то появилась информация о строительстве нового отеля, значит, это в любом случае будут апартаменты. В апарт-отели перестраивают бывшие гостиницы, деловые центры.
Прокуратура заинтересовалась сочинскими санаториями
Прокуратура Сочи направила руководителям районных отделов УФРС по Краснодарскому краю обращение за подписью заместителя прокурора города Евгения Елина, в котором он просит предоставить надзорному ведомству копии регистрационных дел на крупные санатории города. Они понадобились для проведения проверки, говорится в документе. В списке 45 известных сочинских санаториев. При этом в Сочи сейчас всего 60 санаториев, половина из них — ведомственные, в том числе МВД, СКР и прокуратуры, но их в списке нет.
У «Адлеркурорта» прокуратура запросила документы на 15 участков и 4 объекта недвижимости. У пансионата «Бургас» — на 3 земельных участка и 15 объектов недвижимости. У пансионата «Орбита-1» — на 1 участок и 1 объект недвижимости. В список попал и санаторий «Известия», прокуратуру интересуют документы на 2 участка и 11 строений, а также санатории «Южное взморье», «Знание», военный «Адлер», детский противотуберкулезный диспансер «Голубая дача», лечебно-оздоровительный комплекс «Горный воздух», пансионаты «Водопадный» и «Якорная Щель», санатории «Белые ночи», «Дружба», «Магадан», «Металлург», «Актер», «Заря», «Золотой колос», «Кавказ», «Светлана», «Заполярье», «Ставрополье», «Кавказская ривьера», имени Орджоникидзе и имени Фрунзе, бывшие «Спутник» и «Интурист», НИИ курортологии и физиотерапии и другие. Многие из них благополучно работают. Несколько санаториев из списка прокуратуры оказались крупными инвестиционными проектами.
Администрация Сочи тоже вдруг отреагировала на беспредел с апартаментами. 9 декабря на градостроительном совете при главе обсудили ограничения использования гостиничного фонда для постоянного проживания. По закону, номер в гостинице не является жилым помещением, он предназначен для временного проживания.
Действующий с августа 2021 года запрет на строительство многоквартирных домов сократил их возведение на 80 процентов, сообщила пресс-служба городской администрации. Поскольку спрос на жилье в Сочи очень большой, теперь для постоянного проживания продают гостиничные номера и апартаменты в бывших санаториях. Власти Сочи начали разработку предложений по внесению изменений в законодательство, чтобы ограничить использование гостиничного фонда таким образом.
— Необходимо сохранить не только гостиничный фонд, но и куда более важную составляющую — санаторно-курортный фонд. Считаю, должно действовать правило: приобрел санаторно-курортное учреждение — функцию не меняешь, не переводишь в категорию жилья. Закрепить эту норму на муниципальном уровне невозможно. Необходимо вносить изменения в федеральное законодательство, — рассказал заслуженный архитектор РФ Олег Козинский.
Планируют создать рабочую группу для разработки законодательной инициативы, предполагается, что предложения для изменений направят уже в январе 2023 года.
Всё это, конечно, замечательно, но пока эту инициативу рассмотрят, а потом примут, в Сочи настроят и продадут тысячи апартаментов. Сейчас очень быстро строится апартаментный комплекс на территории санатория «Нева». Вот-вот сдадут 2 тысячи квартир в «Фазотроне», продаются «квартиры» в «Заре» и «Актер Гэлакси». Что будет потом с покупателями такой недвижимости — подумать страшно. Впрочем, что обычно с ними бывает, можете прочитать в материале об обманутых дольщиках.