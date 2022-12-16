«Погиб от тяжелого ранения». В Бердске похоронят контрактника, воевавшего в зоне спецоперации

В Бердске сегодня, 16 декабря, простятся с погибшим в ходе спецоперации Константином Варнавским. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города.
— Константин Михайлович погиб от тяжелого огнестрельного ранения, полученного в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции, — говорится на сайте администрации Бердска.
Там же сообщается о возрасте Константина Варнавского — на момент гибели ему исполнилось 39 лет. В зону СВО он отправился, заключив контракт на военную службу.
Недавно в Казахстане арестовали новосибирца — сотрудника ФСО Михаила Жилина. В соседнюю республику он попал незаконно, перейдя границу лесами, недалеко от одного из сел. Теперь ему может грозить выдворение и тюремный срок, поскольку в России он имел доступ к гостайне.