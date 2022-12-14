«За 15 дней я получила 2061 рубль»: как беженка из Донецка искала в России работу — видеоистория

Главная проблема заключается в отсутствии справки об инвалидности. Еще в феврале 2014 года Татьяна Петренко получила травму ноги. Из-за неправильного лечения она осталась инвалидом. С тех пор ходит тяжело, с тростью. В Донецке Татьяна оформила справку об инвалидности, но в России получить этот важный документ она так и не смогла. А без него не получается выйти на работу.

До переезда женщина трудилась электромонтером и во время работы делала регулярные перерывы, чтобы нога не болела. На таких условиях Татьяна пробовала работать кондуктором в нижегородских автобусах. За 15 отработанных дней она получила зарплату в 2061 рубль. И жуткие боли в ноге на несколько дней.

