«За 15 дней я получила 2061 рубль»: как беженка из Донецка искала в России работу — видеоистория

Татьяна Петренко приехала в Нижний Новгород из Донецка 22 февраля — за два дня до начала военной операции — вместе с дочкой Соней и котом Мусей. После вынужденного переезда они рассказывали нашим коллегам из NN.RU, как их приняли здесь и что им понравилось. С тех пор прошло 10 месяцев, но жизнь Татьяны по-прежнему полна трудностей и проблем. Женщина не может ни найти работу, ни оформить инвалидность. С какими сложностями столкнулась беженка — смотрите в видеосюжете чуть выше.
Главная проблема заключается в отсутствии справки об инвалидности. Еще в феврале 2014 года Татьяна Петренко получила травму ноги. Из-за неправильного лечения она осталась инвалидом. С тех пор ходит тяжело, с тростью. В Донецке Татьяна оформила справку об инвалидности, но в России получить этот важный документ она так и не смогла. А без него не получается выйти на работу.
До переезда женщина трудилась электромонтером и во время работы делала регулярные перерывы, чтобы нога не болела. На таких условиях Татьяна пробовала работать кондуктором в нижегородских автобусах. За 15 отработанных дней она получила зарплату в 2061 рубль. И жуткие боли в ноге на несколько дней.
— Вопрос: если в ноге ухудшение идет, как мне может быть не положена инвалидность? Половина ноги атрофировалась. Как мне работать? Как мне дальше жить? — не понимает Татьяна.
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В региональном Минздраве заявили, что здоровье женщины восстановилось и в инвалидности она не нуждается. А в «Нижегородпассажиравтотрансе», где Татьяна работала кондуктором, сообщили, что она якобы была уволена в связи с финансовыми нарушениями при использовании служебной карты и сумма нанесенного ущерба предприятию была компенсирована. Хотя документы Татьяны подтверждают, что трудовой договор был расторгнут по инициативе работника.
Татьяна Петренко обратилась с просьбой о помощи к губернатору региона, к мэру Нижнего Новгорода, а также в Заксобрание. Итог один — ее отправляют в другие инстанции.