Боится собак и дружит с воронами: раскрыли тайну сибирского «Хатико», что 1,5 года не отходит от крыльца больницы

На крыльце отделения терапии больницы им. Подгорбунского в Кемерово, куда больше года свозили больных коронавирусом, разложены одеяла, картонки, подушка, а рядом — наполненная косточками миска. Обустроенное место — дом местного четвероногого жильца госпиталя. В 2021 году в один из холодных зимних дней на крыльце появилась белая как снег собака и с тех пор ни ночью, ни днем оттуда не убегала. Почти сразу пес стал легендой — кемеровским «Хатико», якобы ждущим своего погибшего от COVID-19 хозяина.
Но оказалось, что владельцы пса живы и здоровы и даже пытались забрать его домой. Почему он продолжает оставаться на улице и как помогает выздоравливать пациентам больницы, выяснила корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая.
Пациент вне списка
Практически с самого появления собаки на крыльце больницы охрана начала поиски его хозяина. Владельца искали среди врачей, пациентов ковидного госпиталя и прохожих, но всё оказалось тщетно. Вместе с тем четырехлапый посетитель вел себя спокойно, ни на кого не лаял и, по словам медработников, даже не выпрашивал еду.
За густую белую шерстку незваного гостя прозвали Мишкой, а медработники стали его подкармливать. Среди волнующихся за судьбу собаки — лаборант Наталья. Женщина бегала к псу с теплыми одеялами и едой даже по выходным, несмотря на минусовую температуру за окном. В итоге они подружились.
— Он свободолюбивый очень, я хотела его забрать к себе, но он ни в какую. Наши плотники смастерили ему будку, но жить он там тоже не стал. Когда он только пришел, его отлавливали сетями, и с тех пор он боится углов и замкнутых пространств. Даже в температуру под -30 от крыльца не отходит, — рассказывает Наталья.
Но не всем горожанам нравилось, что свой дом пушистый гость обустроил именно на крыльце больницы. Собаку пытались прогнать некоторые пациенты и прохожие, которым мешала еда, которую оставляли неравнодушные люди. Бороться с критикой и замечаниями медики стали с помощью веников и тряпок.
— Мы вне зависимости от погоды и сезона выходим и моем крыльцо. Летом миску убирали подальше от входа, активно следим за чистотой всё время. Одеяла постоянно меняем на новые, миски моем, — говорит Наталья.
Тайна раскрыта
За полтора года, что Мишка живет возле входа больницы, забрать его к себе пытались десятки раз. Среди потенциальных хозяев оказывались врачи, пациенты и кемеровчане, прочитавшие историю «Хатико» в СМИ, но жить дома пес не захотел. Все были уверены — собака ждет своего умершего хозяина. Но спустя год владельцы собаки неожиданно объявились живыми и здоровыми.
Семья из Анжеро-Судженска написала Наталье в социальных сетях, утверждая, что Мишка — это их пропавшая собака. Врачи недоумевали, как пес мог оказаться за более чем 100 километров от дома.
— Он жил со всей семьей на пилораме. Его позже нашла и забрала единственная в Кузбассе служба отлова, простерилизовала и, видимо, отпустила в Кемерове. Достоверно, как он оказался здесь, неизвестно. Поначалу он был вычесанный, пушистый настолько, что бирку на ухе никто не заметил. Поэтому и подумали, что он ждет хозяина из больницы, — рассказала женщина.
Семья пыталась забрать свою «потеряшку», но пес хозяев не признал и любви не проявил. В итоге забота о жизни четырехлапого гостя больницы легла на Наталью и других врачей терапии. По словам медиков, Мишка давно стал всеобщим любимцем.
— Он очень отстраненный, не социализированный совершенно. Собак других боится, зато дружит с воронами. На игры детей любит смотреть, но близко ни к кому не подойдет. Нам прислали видео, где он еще маленький щенок, и уже тогда он был отдельно от своих братьев и сестер. Все ластились, а он в стороне сидел, — делится Наталья.
Несмотря на любовь к одиночеству, сейчас у пса появилось множество друзей и защитников, в том числе среди пациентов. Для них Мишка, по словам медиков, становится отдушиной в тяжелые времена болезни и лечения.
Пока никто не знает, появится ли у местного пушистого любимца теплый дом. Но до тех пор, пока пес охраняет крыльцо кемеровской больницы, неравнодушные люди продолжат греть ему одеяла на батареях и приносить любимые свиные косточки.
Раньше NGS42.RU рассказывал историю, как полицейский из Кузбасса забрал к себе привязанного к столбу и брошенного пса. До участкового собака никого к себе не подпускала и даже укусила волонтера, пытавшегося его отвязать.