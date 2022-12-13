Боится собак и дружит с воронами: раскрыли тайну сибирского «Хатико», что 1,5 года не отходит от крыльца больницы

Но оказалось, что владельцы пса живы и здоровы и даже пытались забрать его домой. Почему он продолжает оставаться на улице и как помогает выздоравливать пациентам больницы, выяснила корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая.



Пациент вне списка

Практически с самого появления собаки на крыльце больницы охрана начала поиски его хозяина. Владельца искали среди врачей, пациентов ковидного госпиталя и прохожих, но всё оказалось тщетно. Вместе с тем четырехлапый посетитель вел себя спокойно, ни на кого не лаял и, по словам медработников, даже не выпрашивал еду.