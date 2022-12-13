Комплекс «понаеха» и синдром сочинца. Разбираемся, как адаптироваться на главном курорте и не бесить местных

Спор между «понаехами» и местными в Сочи — вечный. За последние 10 лет от тихого курортного городка мало что осталось. Теперь он максимально перенаселен. И масштаб не знает никто. По данным Крайстата на 1 января 2022 года, в Сочи жили
Комплекс «понаеха»
Есть у меня одна знакомая, которая при каждой встрече говорит: «Ты сколько в Сочи? Я 20 лет и уже стала местной! А ты еще не понимаешь все тонкости этого города». Я живу в Сочи 12 лет, даже с трудом высчитала, потому что не слежу. А для нее важно — быть не «понаехом», а местным жителем. Оказывается, комплекс «понаеха» действительно существует. Виктория Сергеева переехала в Сочи 10 лет назад, тяжело приживалась, моталась по съемному жилью, ей очень не хотелось возвращаться в родной Мурманск.
— Я чувствовала здесь себя как в стане врага первое время, никому особо я была не нужна. Мы снимали квартиру, женщина, которая нам ее сдавала, могла прийти в любое время, открыть дверь своим ключом. Повысить в любое время арендную плату. Нам вообще не везло с арендодателями. И как только я немного узнала город, перестала всем рассказывать, что приезжая. И отношение ко мне поменялось, — говорит Виктория. Сейчас у нее уже местная регистрация, удалось купить небольшую квартиру, и она с гордостью при любом удобном случае демонстрирует штамп в паспорте.
— Я долгое время себя чувствовала здесь человеком второго сорта, поэтому теперь считаю себя местной, хорошо знаю город, его проблемы. В Мурманске не была уже много лет, и не тянет. Мне, сочинке, и здесь хорошо, — говорит Виктория. Что это — если не комплекс «понаеха»?
А Дмитрий Куринский из Санкт-Петербурга так и не смог перебороть этот комплекс. Вернулся на родину, в Сочи приезжает только на отдых.
— Мне всё время не хватало элементарного комфорта,
Синдром сочинца
А сейчас хочу рассказать про подругу, назовем ее Наташа, которая с рождения живет в Сочи,
— Наташа, а ничего, что я тоже «понаех»? Тебя это не смущает? — спрашиваю в минуты ее особенного возмущения.
— Ты нормальный «понаех», не то что некоторые, — отвечает она. А когда я жалуюсь ей на
А когда эмоции проходят, трезво анализирует, чем Сочи без «понаехов» был лучше нынешнего.
— У нас уже давно нет местной власти, только приезжие из других городов. Анатолий Пахомов приехал из Анапы, нынешний, Алексей Копайгородский, и его команда — с Кубани. Им нет дела до города, который мы
Амбиции оставьте в своем городе
Психолог Анастасия Мартынова, которая сама
— В Сочи, если ты выходишь на работу, ты попадаешь в определенную коалицию, и если ты хочешь там закрепиться, тебе надо быть психологически готовым. Для многих кавказских народов свойственны размытые границы, то есть наши границы могут быть нарушены.
Правда, сейчас в Сочи сложились серьезные диаспоры приезжих из других городов. Объединения уральцев и сибиряков есть в соцсетях. И важно найти свое сообщество людей, которые помогут адаптироваться и познакомиться с городом, даже в таких мелочах, как выбор спортзала, поиск врача. Многие едут в Сочи
А еще у многих, кто решился на переезд, завышенные ожидания от Сочи. Профессиональные амбиции нужно оставить в своем городе, потому что расхожее утверждение, что Сочи маленький и в нем не хватает хороших специалистов, — в корне неверно. Многие ниши здесь плотно заняты, и не факт, что самого крутого специалиста «оторвут с руками и ногами».
— В 2009 году, когда мы переехали, у меня было такое ожидание, что здесь нет крутых специалистов. Я еду, крутой продажник, пиарщик, продюсер, и как начну шашкой махать. Все на меня посмотрят и скажут: «Гуру приехала». И вот я попадаю в крупную компанию, и оказывается, здесь таких, как я, очень много.
К чему еще нужно приготовиться и что нужно трезво оценить — это нехватка любого образования, начиная с дошкольного, а тем более высшего. И нужно понимать заранее, что ваши дети уедут после школы в другой город.
Основной плюс для психологического здоровья в Сочи — это круглогодичная красивая картинка, никакой осенней депрессии! Тем, кто привык к традиционной смене времен года, в Сочи может быть сложно. А для тех, кто скучает по снегу, — достаточно съездить в Красную Поляну и насладиться им в полной мере.
— Те, кто привык вести активный образ жизни, любит большие города и всю эту движуху, не получат этого в Сочи. Жизнь здесь замедленная. Этот город не для холериков. Сочи для сангвиника или меланхолика. Эти люди любят размеренный образ жизни, не хотят
Она говорит, что после переезда многие люди теряют опору, ведь вокруг нет близких, друзей, родного дома и улицы, где всё до боли знакомо. Эйфория проходит, а ей на смену может прийти депрессия.
Нужно понимать, что переезд, даже если он долгожданный, — это кризис, и человек не только приобретает, но и теряет и всерьез переживает утрату.
Для того чтобы морально подготовиться к переезду, нужно быть максимально честным перед собой и ответить на три важных вопроса:
- Зачем я хочу сменить город? И расписать все плюсы и минусы.
- Что я потеряю, если перееду?
- Что приобрету?
Ответы можно дополнять каждый день. Такая практика, по мнению психолога, поможет настроиться на жизнь в новом городе. А вот неправильно спланированный переезд может привести к жизненному кризису. И мы тоже вас спросим.