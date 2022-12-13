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Комплекс «понаеха» и синдром сочинца. Разбираемся, как адаптироваться на главном курорте и не бесить местных

А еще развенчиваем мифы о «большой деревне» и нехватке специалистов

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Сочи — город, в котором никто никуда не торопится

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Спор между «понаехами» и местными в Сочи — вечный. За последние 10 лет от тихого курортного городка мало что осталось. Теперь он максимально перенаселен. И масштаб не знает никто. По данным Крайстата на 1 января 2022 года, в Сочи жили 519 156 человек, а по неофициальным данным — около миллиона, а может быть, и больше. Такое впечатление, что в Сибири и на Урале, да и в других округах тоже, уже никого не осталось, все переехали в Сочи. В любом случае остановить желающих жить в тепле никто не может. Поэтому разберем великую миграцию с психологом. Как переехать и прижиться на российском курорте, рассказывает журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич.

Сочи — не резиновый, говорят местные

Сочи — не резиновый, говорят местные

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Комплекс «понаеха»

Есть у меня одна знакомая, которая при каждой встрече говорит: «Ты сколько в Сочи? Я 20 лет и уже стала местной! А ты еще не понимаешь все тонкости этого города». Я живу в Сочи 12 лет, даже с трудом высчитала, потому что не слежу. А для нее важно — быть не «понаехом», а местным жителем. Оказывается, комплекс «понаеха» действительно существует. Виктория Сергеева переехала в Сочи 10 лет назад, тяжело приживалась, моталась по съемному жилью, ей очень не хотелось возвращаться в родной Мурманск.

— Я чувствовала здесь себя как в стане врага первое время, никому особо я была не нужна. Мы снимали квартиру, женщина, которая нам ее сдавала, могла прийти в любое время, открыть дверь своим ключом. Повысить в любое время арендную плату. Нам вообще не везло с арендодателями. И как только я немного узнала город, перестала всем рассказывать, что приезжая. И отношение ко мне поменялось, — говорит Виктория. Сейчас у нее уже местная регистрация, удалось купить небольшую квартиру, и она с гордостью при любом удобном случае демонстрирует штамп в паспорте.

— Я долгое время себя чувствовала здесь человеком второго сорта, поэтому теперь считаю себя местной, хорошо знаю город, его проблемы. В Мурманске не была уже много лет, и не тянет. Мне, сочинке, и здесь хорошо, — говорит Виктория. Что это — если не комплекс «понаеха»?

А Дмитрий Куринский из Санкт-Петербурга так и не смог перебороть этот комплекс. Вернулся на родину, в Сочи приезжает только на отдых.

— Мне всё время не хватало элементарного комфорта, какого-то размаха. И напрягало отношение к приезжим, такого в Питере нет. Всё время давали знать, что вам тут не Питер, вы тут никто. И вообще все проблемы Сочи из-за понаехавших. На самом деле имидж города сильно раздут. Да — тепло, да — море. И всё на этом. Но современному человеку нужно еще много чего для нормальной жизнедеятельности, — говорит Дмитрий. Он уверен, что люди, которые переезжают в Сочи, наоборот, способствуют его развитию, привозят свой бизнес, свои идеи.

На самом деле Сочи — это далеко не рай

На самом деле Сочи — это далеко не рай

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Синдром сочинца

А сейчас хочу рассказать про подругу, назовем ее Наташа, которая с рождения живет в Сочи, когда-то ее родители переехали в эти места. Так вот она считает, что все проблемы города — от «понаехов». И ругает их на чем свет стоит.

— Наташа, а ничего, что я тоже «понаех»? Тебя это не смущает? — спрашиваю в минуты ее особенного возмущения.

— Ты нормальный «понаех», не то что некоторые, — отвечает она. А когда я жалуюсь ей на какие-то местные бытовые проблемы, злорадно спрашивает: «Ну что, хлебнула Сочи и сочинского дерьма по полной программе? Рай это тебе?»

А когда эмоции проходят, трезво анализирует, чем Сочи без «понаехов» был лучше нынешнего.

— У нас уже давно нет местной власти, только приезжие из других городов. Анатолий Пахомов приехал из Анапы, нынешний, Алексей Копайгородский, и его команда — с Кубани. Им нет дела до города, который мы по-настоящему любим. Они здесь люди временные. Такие же приезжие сейчас делят город в пользу Сириуса. Для «понаехов» застроили весь город самостроями и изуродовали его. Из-за «понаехов» невозможно попасть к врачам. Да всех проблем не перечислить, — говорит Наташа.

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Амбиции оставьте в своем городе

Психолог Анастасия Мартынова, которая сама когда-то приехала в Сочи из Челябинска, считает, что первая особенность курорта, с которой приходится сталкиваться «понаеху», — это менталитет, он здесь очень непростой и особенный. Ведь Сочи — город многонациональный, есть сильные и влиятельные диаспоры — грузинская, армянская. А диаспора — это своего рода коалиция.

— В Сочи, если ты выходишь на работу, ты попадаешь в определенную коалицию, и если ты хочешь там закрепиться, тебе надо быть психологически готовым. Для многих кавказских народов свойственны размытые границы, то есть наши границы могут быть нарушены. Из-за этого могут быть конфликты. Хочешь здесь прижиться — привыкай и к этому, — говорит Анастасия.

Правда, сейчас в Сочи сложились серьезные диаспоры приезжих из других городов. Объединения уральцев и сибиряков есть в соцсетях. И важно найти свое сообщество людей, которые помогут адаптироваться и познакомиться с городом, даже в таких мелочах, как выбор спортзала, поиск врача. Многие едут в Сочи из-за климата, а больные астмой и аллергией считают, что смогут избавиться от болезней в краю, где вечное лето. Но это, по мнению Анастасии, тоже большое заблуждение. Астма может усугубиться из-за влажности, из-за постоянного цветения. Да и на фоне стресса, ведь переезд — это огромный стресс для организма, и на фоне этого болезни, как правило, обостряются.

А еще у многих, кто решился на переезд, завышенные ожидания от Сочи. Профессиональные амбиции нужно оставить в своем городе, потому что расхожее утверждение, что Сочи маленький и в нем не хватает хороших специалистов, — в корне неверно. Многие ниши здесь плотно заняты, и не факт, что самого крутого специалиста «оторвут с руками и ногами».

— В 2009 году, когда мы переехали, у меня было такое ожидание, что здесь нет крутых специалистов. Я еду, крутой продажник, пиарщик, продюсер, и как начну шашкой махать. Все на меня посмотрят и скажут: «Гуру приехала». И вот я попадаю в крупную компанию, и оказывается, здесь таких, как я, очень много. Почему-то есть расхожее мнение, что здесь большая деревня, а на самом деле здесь каждый на своем месте. Сочи не всех принимает из-за менталитета. Нужно учиться лавировать, — говорит Анастасия.

К чему еще нужно приготовиться и что нужно трезво оценить — это нехватка любого образования, начиная с дошкольного, а тем более высшего. И нужно понимать заранее, что ваши дети уедут после школы в другой город.

Сочинские декабрьские розы

Сочинские декабрьские розы

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Основной плюс для психологического здоровья в Сочи — это круглогодичная красивая картинка, никакой осенней депрессии! Тем, кто привык к традиционной смене времен года, в Сочи может быть сложно. А для тех, кто скучает по снегу, — достаточно съездить в Красную Поляну и насладиться им в полной мере.

— Те, кто привык вести активный образ жизни, любит большие города и всю эту движуху, не получат этого в Сочи. Жизнь здесь замедленная. Этот город не для холериков. Сочи для сангвиника или меланхолика. Эти люди любят размеренный образ жизни, не хотят куда-то бежать. Это тоже одна из сторон сочинского менталитета — ты живешь как бы в замедленной съемке, если ты к этому привыкаешь — тебе кайфово. Тебе сначала предложат чашечку кофе, а о делах можно и потом. Это и плюс, и минус одновременно для разных людей, — говорит Анастасия.

Она говорит, что после переезда многие люди теряют опору, ведь вокруг нет близких, друзей, родного дома и улицы, где всё до боли знакомо. Эйфория проходит, а ей на смену может прийти депрессия.

Нужно понимать, что переезд, даже если он долгожданный, — это кризис, и человек не только приобретает, но и теряет и всерьез переживает утрату.

Для того чтобы морально подготовиться к переезду, нужно быть максимально честным перед собой и ответить на три важных вопроса:

  1. Зачем я хочу сменить город? И расписать все плюсы и минусы.
  2. Что я потеряю, если перееду?
  3. Что приобрету?

Ответы можно дополнять каждый день. Такая практика, по мнению психолога, поможет настроиться на жизнь в новом городе. А вот неправильно спланированный переезд может привести к жизненному кризису. И мы тоже вас спросим.

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