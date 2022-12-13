Комплекс «понаеха» и синдром сочинца. Разбираемся, как адаптироваться на главном курорте и не бесить местных

А Дмитрий Куринский из Санкт-Петербурга так и не смог перебороть этот комплекс. Вернулся на родину, в Сочи приезжает только на отдых.

— Мне всё время не хватало элементарного комфорта, какого-то размаха. И напрягало отношение к приезжим, такого в Питере нет. Всё время давали знать, что вам тут не Питер, вы тут никто. И вообще все проблемы Сочи из-за понаехавших. На самом деле имидж города сильно раздут. Да — тепло, да — море. И всё на этом. Но современному человеку нужно еще много чего для нормальной жизнедеятельности, — говорит Дмитрий. Он уверен, что люди, которые переезжают в Сочи, наоборот, способствуют его развитию, привозят свой бизнес, свои идеи.