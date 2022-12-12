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Спецоперация на Украине

В Новосибирской области похоронят 31-летнего контрактника, погибшего в спецоперации

Он был уроженцем Барабинского района

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В социальных сетях распространяется информация, что у мужчины остались жена и ребенок

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В Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации на Украине Евгением Поповым. Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Козловского сельсовета.

— Попов Евгений Владимирович родился в Пензино 14 ноября 1991 года. В 2019 году он выписался у нас из деревни, вышел по контракту куда-то в Пашино, — отметили в сельсовете.

Он погиб 3 декабря. В сельсовете объяснили, что прощание состоится в родном селе, где проживают его родители. Предполагаемая дата похорон — 13 декабря.

10 декабря в Сузунском районе прошло прощание с полковником Владимиром Рогалевым, погибшим в СВО.

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