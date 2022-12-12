В Новосибирской области похоронят 31-летнего контрактника, погибшего в спецоперации

В Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации на Украине Евгением Поповым. Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Козловского сельсовета.



— Попов Евгений Владимирович родился в Пензино 14 ноября 1991 года. В 2019 году он выписался у нас из деревни, вышел по контракту куда-то в Пашино, — отметили в сельсовете.

