В Новосибирской области похоронят 31-летнего контрактника, погибшего в спецоперации

В Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации на Украине Евгением Поповым. Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Козловского сельсовета.
— Попов Евгений Владимирович родился в Пензино 14 ноября 1991 года. В 2019 году он выписался у нас из деревни, вышел по контракту куда-то в Пашино, — отметили в сельсовете.
Он погиб 3 декабря. В сельсовете объяснили, что прощание состоится в родном селе, где проживают его родители. Предполагаемая дата похорон — 13 декабря.
10 декабря в Сузунском районе прошло прощание с полковником Владимиром Рогалевым, погибшим в СВО.