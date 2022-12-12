В Институте гриппа рассказали, ждет ли нас тридемия — грипп, ОРВИ и коронавирус в одном флаконе

Этот возбудитель гриппа известен нам с 2009 года, когда вызвал пандемию. Но с тех пор он ежегодно приходит к нам в осенне-зимний период и вызывает сезонный подъем заболеваемости гриппозной инфекцией. И он вполне себе человеческий — обычный вирус, который вызывает у нас грипп наряду с другими штаммами.



— Но его все равно до сих пор называют пандемическим — официальное название А(H1N1)pdm09.



— Это только его название, он уже более 10 лет циркулирует, вызывая сезонные подъемы заболеваемости.



— Почему в России распространяется больше А(H1N1), когда в Северном полушарии заражаются гриппом А (H3N2)?

