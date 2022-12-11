«Я представляла, что проститутки — красивые, ухоженные. А оказалось, сами делают маникюр»: как девушка из села пыталась стать эскортницей

Ксюша (имя изменено по просьбе героини публикации. — Прим. ред.) приехала в Москву из маленького села. Сначала девушка устроилась по специальности — преподавателем музыки и хореографии, но денег с трудом хватало на аренду «бабушатника» в большом отдалении от метро на окраине столицы. Пока искала подработку, увидела объявление «требуются администраторы в ночной клуб» и пришла по указанному в вакансии адресу. О том, какую работу ей предложили, Ксюша без утайки рассказала нашим московским коллегам из MSK1.RU. Ей слово.
Мне очень нужны были деньги, потому что моей зарплаты хватало только на оплату хаты и кое-что купить покушать. Ну и на корм кошкам нужны были деньги, да и мама просила что-то ей отправлять. Короче, я решила найти еще одну работу. А когда работать-то — только ночью, днем ученики. Ну и увидела эту вакансию, администратора. Я пошла туда, это был ночной клуб.
Потом я сидела, ждала, когда ко мне придет управляющий, так они сказали. Я смотрела, как там приходили мужчины, они были хорошо одеты. Там еще было много женщин, одетых сексуально. Они казались мне очень красивыми. Эти люди пили, слушали музыку и смеялись.
А он сказал, что с такими внешними данными я могу зарабатывать очень много денег. Когда я спросила сколько, он назвал цифру. Я аж офигела — я таких денег в руках никогда не держала даже. А потом я спросила, что нужно делать. Он сказал, что надо предлагать мужчинам напитки и — себя.
«Это как, стать проституткой?» — спросила я. Он просто кивнул. Тогда я ничего не ответила и просто ушла. Но после этого я долго думала: работа непыльная, деньги огромные. И я снова пришла в это заведение. Тогда я хотела поговорить с девочками и посмотреть, как и что устроено. Я сомневалась, получится ли у меня. Я представляла, что проститутки — они такие красивые, ухоженные и одеваются классно. А на самом деле оказалось, что они не такие уж и ухоженные и экономят на парикмахерской, многие делали сами маникюр, и это было видно. Одежда была откровенная, но дешевая.
В общем, мои представления разбились в пух и прах. Я подумала, что, наверное, не хочу этим заниматься. Да и про деньги девочки сказали, что это была заманушка менеджера — пока со всеми поделишься, от этого мало что останется. Так я и ушла ни с чем и не стала проституткой.
Почитайте откровения стриптизерши: она рассказала, какие мифы о ее профессии правда, а какие нет. Об изнанке своей работы честно говорит и вебкам-модель, которой не нравятся жадные студии и условия. Вебкамщиками работают и парни, и им тоже есть о чем поведать. А здесь — признания порноактера о зарплате и особенностях профессии. Удивительно, но всё еще пользуются популярностью услуги «девочек с дороги», вот их рассказ.