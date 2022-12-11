«Я представляла, что проститутки — красивые, ухоженные. А оказалось, сами делают маникюр»: как девушка из села пыталась стать эскортницей

«Это как, стать проституткой?» — спросила я. Он просто кивнул. Тогда я ничего не ответила и просто ушла. Но после этого я долго думала: работа непыльная, деньги огромные. И я снова пришла в это заведение. Тогда я хотела поговорить с девочками и посмотреть, как и что устроено. Я сомневалась, получится ли у меня. Я представляла, что проститутки — они такие красивые, ухоженные и одеваются классно. А на самом деле оказалось, что они не такие уж и ухоженные и экономят на парикмахерской, многие делали сами маникюр, и это было видно. Одежда была откровенная, но дешевая.