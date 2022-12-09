Путин объяснил причину ударов по энергоструктуре Украины: новости вокруг СВО за 8 декабря

Путин прокомментировал российские удары по энергоструктуре Украины

Президент РФ Владимир Путин после награждения героев России в Большом Кремлевском дворце объяснил причину ударов по энергоструктуре Украины. По его словам, Россия сделала это в ответ на действия Украины.

— Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это, — заявил Путин. — Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать — в ответ шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.

