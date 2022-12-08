Как я ходила в подпольный гей-клуб и всю ночь страдала от ЛГБТ-пропаганды

Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, автор поправки об уголовном наказании за ЛГБТ-пропаганду, услышав о походе журналиста в гей-клуб, строго уточнила:



— И вам там понравилось?



— Ну мне вообще писать репортажи нравится... — стушевалась автор.



— Я не о вашей работе. Вам атмосфера в гей-клубе понравилась? — настаивала депутат.



Чтобы вынести свое суждение, депутат Останина любезно согласилась прочитать текст. Вердикт вы увидите в финале нашей экспериментальной публикации.

