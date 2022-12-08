«Пьем воду из-под крана, не закрываем двери». Бизнесмен рассказал, как эмигрировал с семьей в Словению и во сколько обошелся переезд

Спортсмен и предприниматель из Уфы Владислав Литвинчук создал школу правильного спорта I Love Supersport, Уфимский международный марафон, а также открыл магазин товаров для плавания и бега SportHub. Однако после начала спецоперации спортсмен принял решение переехать в другую страну. В ноябре он вместе с женой и детьми переехал в Словению. Это событие они планировали долго и тщательно. Какой путь прошли Литвинчук и его семья — рассказывают наши коллеги из UFA1.RU.
«Ура! Мы будем жить в Европе»
Весной Владислав и его супруга Анастасия решили, что хотят жить в Европе. Готовиться они начали еще с марта. Каждую неделю Владислав посвящал какой-то стране, изучал возможности переезда, читал отзывы людей, которые живут там. Помимо Словении он рассматривал как вариант Италию, Германию, Канаду.
— Никого в семье убеждать не пришлось. Настя меня поддержала. А дети (у пары две дочери. — Прим. ред.), когда узнали, кричали так: «Ура! Мы будем жить в Европе?», — рассказал Литвинчук.
В начале апреля семья приняла решение — это будет Словения. Их привлекло то, что страна экологически чистая, с красивой природой, а самое главное, в ней развит спорт. Ранее они уже там были. В первый раз — в 2016 году, около недели. Во второй раз — в феврале этого года семья Литвинчук направлялась в Италию, а в Словении у них была пересадка несколько дней.
— Мы открыли для себя очень красивую, компактную и разнообразную страну. Здесь есть море и горы, озера и равнины. А потом я узнал, что Словения — одна из самых успешных стран по количеству призеров Олимпийских игр на душу населения. Нам было важно приехать туда, где у нас будет желание творить и развиваться, становиться частью общества, — говорит Владислав.
Перед отъездом семейство Литвинчук продало всё свое имущество в России. В том числе им пришлось расстаться с бизнесом. Владислав вышел из учредителей АНО «Уфимский марафон». Свой магазин спортсмен закрыл, потому что людей, которые хотели продолжить его дело, не нашлось.
— Мы продали всё, что у нас было в России, даже игрушки и спортивные вещи. Все дела по спортивной школе и забегам я передал той команде, с которой вместе работали, — отметил Владислав. — Мне очень жаль, что пришлось закрыть магазин и всё распродать. Я был готов его отдать ниже стоимости, по которой я всё распродал, лишь бы это проект продолжился. Но помешали мобилизация и слишком сильный фокус людей на большую прибыль.
Оформление ВНЖ
На оформление вида на жительство (ВНЖ) у семьи ушло полгода. Владислав объяснил, что основания для получения документа могут быть разными. Они решили сделать ВНЖ, который выдается по работе. Литвинчук отметил, что самостоятельно его оформить практически невозможно. После тщательного поиска Владислав выбрал юриста в Словении, чтобы тот мог по доверенности оформлять для семьи все документы.
— Для этого нужно периодически мотаться в Словению и иметь длинную шенгенскую визу. Лучше всего работать с компаниями, которые весь список документов предоставят и будут контролировать, чтобы вы его собрали, — порекомендовал спортсмен.
По словам Литвинчука, чтобы получить ВНЖ по работе, нужно найти работодателя, который оформит россиянина к себе и обеспечит переезд, либо же самому создать рабочие места. Его семья выбрала второй путь. По доверенности их юрист открыл в Словении компанию. Но это еще не всё.
— Нужно внести в уставной капитал 7500 евро. Раньше это можно было сделать просто — открыть счет для этой компании и внести туда деньги. Но уже пару лет граждане России не могут открыть счет в местном банке, — рассказал Владислав.
Так как Литвинчук не мог открыть счет, в уставной капитал компании он внес автомобиль, который купил его помощник в Словении. После этого фирма была успешно зарегистрирована. Затем Владиславу и его супруге нужно было трудоустроиться туда. Спортсмен рассказал, что просто так этого сделать нельзя. Для начала надо создать вакансии. Они передаются на биржу труда, которая проверяет, есть ли желающие граждане Словении или Евросоюза работать в компании. Если они не находятся, то компании приходит письмо с разрешением принять людей из-за границы.
— Чтобы не было желающих, создавалась уникальная должность исходя из наших компетенций, опыта работы, благодарственных писем, реализованных проектов, образования. Также ставили минимальную зарплату, — сказал предприниматель.
Завершающим шагом было посещение консульства, которое находится в Москве. По подсчетам Литчинчука, на переезд было потрачено более миллиона рублей. Так, поездка в консульство, визы «шенген», нотариусы, паспорта, апостили дипломов, свидетельства и другие документы, а также билеты на перелет обошлись в 378 тысяч рублей. Услуги юриста в Словении, покупка машины и прочие расходы по авто и оформлению документов вышли в 14,5 тысячи евро (более 900 тысяч рублей).
«Тут чисто и аккуратно»
Семья Литвинчук находится в Словении с 22 ноября. Сейчас они живут в пригороде. Пару недель Владислав с женой выбирал постоянное жилье. Они нашли дом в городе Шкофья-Лока.
— Исторический городок, очень интересный, красивый, от него достаточно близко ездить до горнолыжных курортов, — добавил спортсмен.
Он рассказал, что Словения полностью отличается от России. По его словам, страна очень зеленая, в ней много лесов, местные жители дружелюбные.
— Тут чисто и аккуратно, пьем воду из-под крана, не закрываем двери, на улице все здороваются. Минимум со своим кварталом все обмениваются приветствиями, про двор или дом я вообще молчу. Всё рядом, в шаговой или велодоступности. Это очень компактная страна с населением чуть больше 2 миллионов человек, — поделился Владислав.
Единственное, чего ему не хватает здесь, — команда, с которой он бы мог развивать свой спортивный бизнес, как в Уфе.
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Владислав и его семья уже пригласили родственников в гости. Их визит планируют весной. Однако Литвинчук отметил, что их взгляды с родными не совпадают.
— Они не хотели, чтобы мы уезжали, верят, что в Европе плохо, а в России всё прекрасно, — сказал Владислав.