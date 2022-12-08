«Пьем воду из-под крана, не закрываем двери». Бизнесмен рассказал, как эмигрировал с семьей в Словению и во сколько обошелся переезд

По словам Литвинчука, чтобы получить ВНЖ по работе, нужно найти работодателя, который оформит россиянина к себе и обеспечит переезд, либо же самому создать рабочие места. Его семья выбрала второй путь. По доверенности их юрист открыл в Словении компанию. Но это еще не всё.



— Нужно внести в уставной капитал 7500 евро. Раньше это можно было сделать просто — открыть счет для этой компании и внести туда деньги. Но уже пару лет граждане России не могут открыть счет в местном банке, — рассказал Владислав.

Так как Литвинчук не мог открыть счет, в уставной капитал компании он внес автомобиль, который купил его помощник в Словении. После этого фирма была успешно зарегистрирована. Затем Владиславу и его супруге нужно было трудоустроиться туда. Спортсмен рассказал, что просто так этого сделать нельзя. Для начала надо создать вакансии. Они передаются на биржу труда, которая проверяет, есть ли желающие граждане Словении или Евросоюза работать в компании. Если они не находятся, то компании приходит письмо с разрешением принять людей из-за границы.