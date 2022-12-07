В Кремле ответили на слухи о новой волне мобилизации: новости вокруг спецоперации за 6 декабря

Кремль — о второй волне мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации, которые стали появляться в соцсетях. Он назвал эти сообщения «провокационными».



— Президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — заявил Песков.



Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций». Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.