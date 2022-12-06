«Сейчас недовольны ограничениями, а когда трупы пойдут, будут трупами недовольны». Эксперты — о новой вспышке ковида в Китае

После того, когда Китай достиг рекордных
Китай сейчас сталкивается со сложной противоэпидемической ситуацией, поскольку
Эпидемия давит на экономику, промышленные предприятия Китая столкнулись с дальнейшим снижением общей прибыли в период с января по октябрь, поскольку после вспышки
Прибыль снизилась в 22 из 41 крупной отрасли промышленности Китая — таковы неутешительные данные по второй экономике мира.
«В последнее время участились вспышки бытовых эпидемий, усилился риск глобального экономического спада, и промышленные предприятия испытывают большее давление», — говорится в сообщении ведомства.
Омикрон менее смертоносен? Рано радоваться!
Столица и мегаполисы Китая продолжают бороться за сдерживание вспышек, при этом Чунцин и Гуанчжоу сообщают о большей части новых инфекций. Последние волны
По мнению эпидемиологов, нынешние волны вызывают риск чрезмерного обременения системы здравоохранения. И если Китай намерен изменить свою реакцию, чтобы меньше влиять на экономику и быт людей, ему следует направить меньше ресурсов на массовое тестирование и больше — на вакцинацию и просвещение населения. Инфекции
Профессор Бенджамин Коулинг, глава отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконга, заявил, что это следует интерпретировать с осторожностью, поскольку обычно между заражением и более тяжелыми клиническими исходами проходит двухнедельная задержка.
«Нам нужно быть осторожными в интерпретации текущих показателей смертности, потому что от заражения до смерти может пройти две-три недели, а мы всё еще находимся в середине текущих вспышек. В ближайшие недели, вероятно, будет больше смертей», — цитирует Коулинга South China Morning Post.
Общее количество инфекций в Китае превысило пик массовой весенней вспышки в Шанхае, вызванной вариантом омикрон, которая привела к месяцам блокировки для карантина. Согласно сентябрьским данным онлайн-журнала China CDC Weekly, около 600 человек умерли от этого варианта болезни из примерно 650 тысяч инфицированных в период с марта по май.
Политика нулевого COVID — не догма?
В настоящее время власти в Китае твердо придерживаются динамичной политики нулевого
В 2021 году соотношение коек для интенсивной терапии в Китае — второй по величине экономике мира — составляло 4,53 на
Вместе с тем исследование известного эксперта по инфекционным заболеваниям Чжан Вэньхуна показало, что менее чем у 0,7% из
«Я думаю, что системе здравоохранения Китая будет сложно справиться с большим всплеском инфекций этой зимой, — отметил Коулинг. — Омикрон настолько заразен, и число случаев заболевания может расти так быстро, что, хотя большинство инфекций протекает в легкой форме, всё же будет пик, вероятно, со слишком большим количеством тяжелых случаев, чтобы система здравоохранения могла справиться с ними одновременно».
В этих условиях нулевой COVID станет слишком сложно поддерживать, поскольку потребуются более строгие меры, более длительные блокировки и более массовое тестирование на фоне растущей усталости от мер и их социальных и экономических последствий. И тогда у Китая будет немного вариантов, кроме как отказаться от динамичной политики нулевого COVID, подчеркнул Коулинг.
«Если строгие меры не будут строго применяться, число случаев заболевания будет увеличиваться. Если станет невозможным сократить количество случаев заболевания до нуля по всей стране, даже при длительных карантинах и повторных массовых тестированиях, не может быть никакой альтернативы, кроме как отказаться от этих строгих мер», — отметил китайский эпидемиолог.
Что надо будет делать, если это действительно произойдет? По мнению Коулинга, массовые ПЦР-тесты следует отменить, а ресурсы перевести на другое направление.
«Массовое тестирование не сильно поможет в смягчении последствий, — сказал он. — Это, скорее, мера сдерживания, и экспресс-тесты могут быть более эффективным способом диагностики легких инфекций».
Правительство также должно разработать политику домашнего карантина для легких случаев и близких контактов, отказаться от приложения для отслеживания здоровья и ослабить ограничения на поездки, по его мнению, поскольку «в них нет необходимости после перехода от стратегии нулевого COVID».
Вакцинируйся или умри
Эксперты уже давно настаивают на повышении уровня вакцинации, особенно для пожилых людей, в качестве важной и срочной меры для защиты наиболее уязвимых групп и предотвращения коллапса системы здравоохранения Китая после предполагаемого ослабления ограничений, связанных с
Только 5% смертельных случаев в Шанхае в начале этого года были вакцинированы, как отмечалось в сентябрьской газете China CDC Weekly. К 11 ноября около 86% людей старше 60 лет в материковом Китае были полностью привиты, а 68% — ревакцинированы. Однако для тех, кому за 80, эти цифры составили 66% и 40% соответственно, по данным национального управления здравоохранения.
«Последние 10% в любой кампании по вакцинации являются наиболее труднодоступными», — говорится в сообщении.
Профессор Дэвид Хуэй из Китайского университета Гонконга, который консультирует городские власти по вопросам реагирования на пандемию, также настаивал на повышении уровня вакцинации на материке. Кампания массовой вакцинации в Китае в основном полагалась на инактивированные вакцины местной разработки, в которых используется мертвый материал вируса
«Им необходимо повысить вакцинацию, особенно в группах высокого риска, с помощью вакцин других технологических платформ, таких как вакцины на основе белковых субъединиц, аденовирусные вакцины или мРНК-вакцины, чтобы усилить реакцию антител, — цитирует профессора Хуэя South China Morning Post. — Политика сдерживания не является долгосрочным решением для борьбы с пандемией
Хуэй добавил, что пациентов с высоким риском следует лечить на ранней стадии пероральными противовирусными препаратами.
Перед лицом возрождения эпидемии Государственная комиссия Китайской Народной Республики по здравоохранению (высший орган здравоохранения Китая. — Прим. ред.) призвала содействовать массовой вакцинации, особенно проведению ревакцинации среди пожилых людей. Власти также призвали к ускорению исследований и разработок вакцин и лекарств широкого спектра действия.
«[До омикрона страна могла справляться со вспышками, вызванными завозными случаями]. Но сейчас мы имеем дело с крупномасштабной передачей инфекции внутри страны, поэтому важно ускорить массовую вакцинацию, защитить уязвимые группы и быть готовыми к еще худшим сценариям», — пишет китайская газета Global Times.
По мнению китайских экспертов, в сравнении с прошлыми двумя годами Китаю предстоит гораздо более жесткая борьба с вирусом.
Врач-иммунолог Николай Крючков считает, что Китай — самая успешная страна, которая справилась, насколько это было возможно, с коронавирусом с помощью жестких проактивных провоэпидемических мер, которые были централизованы и обязательны для исполнения.
Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.
— Сейчас идет торг: с одной стороны, давит общество, которое недовольно, с другой стороны, экономика, которая уже давно сдерживается. И фактически идет попытка найти золотую середину для того, чтобы, с одной стороны, какие-то меры оставить, но какие-то, которые уже не столь обязательны, ослабить, и таким образом немножко приоткрыть крышку с кипящей на плите кастрюли, чтобы не создавалось давление. Проблема заключается в том, что никто не знает конкретно, ослабление каких мер может привести к развитию неконтролируемой ситуации, — отмечает Николай Крючков.
По мнению специалиста, Китай не отменит нулевую толерантность.
— Уже официально многие специалисты, знающие китайскую систему здравоохранения, говорят, что степень прочности не очень высока: если в реальности больных будет много, то система быстро начнет не справляться, а это значит, что увеличится смертность. Сейчас они недовольны ограничениями, а когда трупы пойдут, будут трупами недовольны и инвалидами, что Китаю тоже не надо, — резюмировал Николай Крючков.