«Сейчас недовольны ограничениями, а когда трупы пойдут, будут трупами недовольны». Эксперты — о новой вспышке ковида в Китае

Китай сейчас сталкивается со сложной противоэпидемической ситуацией, поскольку COVID-19 распространяется во многих районах, включая среди прочего провинцию Сычуань на юго-западе и огромный мегаполис Чунцин, провинцию Гуандун на юге, столицу Пекин и провинцию Хэбэй на севере. Возможность дальнейшего увеличения количества случаев в ближайшем будущем вполне возможна, потому что вирус более активен поздней осенью и ранней зимой, говорят китайские специалисты по биологии патогенов.



Эпидемия давит на экономику, промышленные предприятия Китая столкнулись с дальнейшим снижением общей прибыли в период с января по октябрь, поскольку после вспышки COVID-19 города ввели новые меры борьбы с вирусом, в том числе целенаправленные блокировки, что, в свою очередь, снизило экономическую активность. Промышленная прибыль упала на 3% за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с годом ранее. Это сопоставимо с падением на 2,3% за январь — сентябрь, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

