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«Сейчас недовольны ограничениями, а когда трупы пойдут, будут трупами недовольны». Эксперты — о новой вспышке ковида в Китае

Врачи призывают отказаться от политики нулевой терпимости к коронавирусу

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Китай переживает новую вспышку коронавируса

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После того, когда Китай достиг рекордных 40 052 случаев заболевших коронавирусом в день, эпидемиологи предупредили о зимнем всплеске и заговорили об отказе от политики нулевого COVID. Насколько это всё может отобразиться на нас, неизвестно никому. Мы помним, как всё начиналось в 2019-м, что было потом. Как видим, Китаю не помогли даже закрытые до сих пор границы. Вот что рассказывают наши коллеги из CHITA.RU.

Китай сейчас сталкивается со сложной противоэпидемической ситуацией, поскольку COVID-19 распространяется во многих районах, включая среди прочего провинцию Сычуань на юго-западе и огромный мегаполис Чунцин, провинцию Гуандун на юге, столицу Пекин и провинцию Хэбэй на севере. Возможность дальнейшего увеличения количества случаев в ближайшем будущем вполне возможна, потому что вирус более активен поздней осенью и ранней зимой, говорят китайские специалисты по биологии патогенов.

Эпидемия давит на экономику, промышленные предприятия Китая столкнулись с дальнейшим снижением общей прибыли в период с января по октябрь, поскольку после вспышки COVID-19 города ввели новые меры борьбы с вирусом, в том числе целенаправленные блокировки, что, в свою очередь, снизило экономическую активность. Промышленная прибыль упала на 3% за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с годом ранее. Это сопоставимо с падением на 2,3% за январь — сентябрь, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Прибыль снизилась в 22 из 41 крупной отрасли промышленности Китая — таковы неутешительные данные по второй экономике мира.

«В последнее время участились вспышки бытовых эпидемий, усилился риск глобального экономического спада, и промышленные предприятия испытывают большее давление», — говорится в сообщении ведомства.

Омикрон менее смертоносен? Рано радоваться!

Столица и мегаполисы Китая продолжают бороться за сдерживание вспышек, при этом Чунцин и Гуанчжоу сообщают о большей части новых инфекций. Последние волны COVID-19 в Китае выявили более трансмиссивные, но менее смертоносные штаммы коронавируса. Всего через несколько дней после того, как Китай ослабил некоторые меры по борьбе с COVID-19, число инфицированных в текущей вспышке достигло нового максимума в 40 052 человека. При этом 36 304 заразившихся были бессимптомными. Зарегистрировано на тот момент 7 смертей. Все умершие пациенты были старше 80 лет и имели сопутствующие заболевания, пишет влиятельная китайская газета South China Morning Post.

Новые коронавирусные волны могут серьезно обременить здравоохранение Китая

Новые коронавирусные волны могут серьезно обременить здравоохранение Китая

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По мнению эпидемиологов, нынешние волны вызывают риск чрезмерного обременения системы здравоохранения. И если Китай намерен изменить свою реакцию, чтобы меньше влиять на экономику и быт людей, ему следует направить меньше ресурсов на массовое тестирование и больше — на вакцинацию и просвещение населения. Инфекции COVID-19 растут по всему Китаю с начала октября, что, как полагают, вызвано новыми подвариантами высокозаразного, но менее смертоносного штамма омикрон. Однако число тяжелых случаев было сравнительно низким.

Профессор Бенджамин Коулинг, глава отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконга, заявил, что это следует интерпретировать с осторожностью, поскольку обычно между заражением и более тяжелыми клиническими исходами проходит двухнедельная задержка.

«Нам нужно быть осторожными в интерпретации текущих показателей смертности, потому что от заражения до смерти может пройти две-три недели, а мы всё еще находимся в середине текущих вспышек. В ближайшие недели, вероятно, будет больше смертей», — цитирует Коулинга South China Morning Post.

Общее количество инфекций в Китае превысило пик массовой весенней вспышки в Шанхае, вызванной вариантом омикрон, которая привела к месяцам блокировки для карантина. Согласно сентябрьским данным онлайн-журнала China CDC Weekly, около 600 человек умерли от этого варианта болезни из примерно 650 тысяч инфицированных в период с марта по май.

Политика нулевого COVID — не догма?

В настоящее время власти в Китае твердо придерживаются динамичной политики нулевого COVID-19, которая основана на скорейшем разрыве цепочек передачи с массовым тестированием, жесткими и внезапными блокировками. Они говорят, что система здравоохранения Китая не может позволить себе «жить с вирусом» и его неконтролируемое распространение, учитывая огромное население, будет означать в тяжелых случаях и взрывной рост смертельных исходов.

В 2021 году соотношение коек для интенсивной терапии в Китае — второй по величине экономике мира — составляло 4,53 на 100 000 человек, при этом цифры сильно различались по провинциям. Для сравнения: данное соотношение составляет 33,9 на 100 000 в Германии, 28,9 в Австралии и 25,8 в США. Между тем врачи-специалисты по интенсивной терапии составляют лишь 0,8% от общего числа практикующих врачей.

Вместе с тем исследование известного эксперта по инфекционным заболеваниям Чжан Вэньхуна показало, что менее чем у 0,7% из 33 816 пациентов с омикроном, обследованных в Шанхае, развились тяжелые или критические состояния. По словам исследователей, путь вперед должен заключаться в выделении большего количества ресурсов для серьезных случаев вместо легких. Коулинг предупредил, что система здравоохранения Китая может не справиться с омикронными волнами в случае зимнего всплеска, заявив, что властям, возможно, придется пересмотреть свою стратегию сдерживания, чтобы смягчить воздействие профилактических мер.

«Я думаю, что системе здравоохранения Китая будет сложно справиться с большим всплеском инфекций этой зимой, — отметил Коулинг. — Омикрон настолько заразен, и число случаев заболевания может расти так быстро, что, хотя большинство инфекций протекает в легкой форме, всё же будет пик, вероятно, со слишком большим количеством тяжелых случаев, чтобы система здравоохранения могла справиться с ними одновременно».

В этих условиях нулевой COVID станет слишком сложно поддерживать, поскольку потребуются более строгие меры, более длительные блокировки и более массовое тестирование на фоне растущей усталости от мер и их социальных и экономических последствий. И тогда у Китая будет немного вариантов, кроме как отказаться от динамичной политики нулевого COVID, подчеркнул Коулинг.

Китай может уйти от политики нулевого ковида, чтобы поддержать экономику

Китай может уйти от политики нулевого ковида, чтобы поддержать экономику

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«Если строгие меры не будут строго применяться, число случаев заболевания будет увеличиваться. Если станет невозможным сократить количество случаев заболевания до нуля по всей стране, даже при длительных карантинах и повторных массовых тестированиях, не может быть никакой альтернативы, кроме как отказаться от этих строгих мер», — отметил китайский эпидемиолог.

Что надо будет делать, если это действительно произойдет? По мнению Коулинга, массовые ПЦР-тесты следует отменить, а ресурсы перевести на другое направление.

«Массовое тестирование не сильно поможет в смягчении последствий, — сказал он. — Это, скорее, мера сдерживания, и экспресс-тесты могут быть более эффективным способом диагностики легких инфекций».

Правительство также должно разработать политику домашнего карантина для легких случаев и близких контактов, отказаться от приложения для отслеживания здоровья и ослабить ограничения на поездки, по его мнению, поскольку «в них нет необходимости после перехода от стратегии нулевого COVID».

Вакцинируйся или умри

Эксперты уже давно настаивают на повышении уровня вакцинации, особенно для пожилых людей, в качестве важной и срочной меры для защиты наиболее уязвимых групп и предотвращения коллапса системы здравоохранения Китая после предполагаемого ослабления ограничений, связанных с COVID-19.

Только 5% смертельных случаев в Шанхае в начале этого года были вакцинированы, как отмечалось в сентябрьской газете China CDC Weekly. К 11 ноября около 86% людей старше 60 лет в материковом Китае были полностью привиты, а 68% — ревакцинированы. Однако для тех, кому за 80, эти цифры составили 66% и 40% соответственно, по данным национального управления здравоохранения.

«Последние 10% в любой кампании по вакцинации являются наиболее труднодоступными», — говорится в сообщении.

Профессор Дэвид Хуэй из Китайского университета Гонконга, который консультирует городские власти по вопросам реагирования на пандемию, также настаивал на повышении уровня вакцинации на материке. Кампания массовой вакцинации в Китае в основном полагалась на инактивированные вакцины местной разработки, в которых используется мертвый материал вируса COVID-19 для запуска иммунного ответа.

«Им необходимо повысить вакцинацию, особенно в группах высокого риска, с помощью вакцин других технологических платформ, таких как вакцины на основе белковых субъединиц, аденовирусные вакцины или мРНК-вакцины, чтобы усилить реакцию антител, — цитирует профессора Хуэя South China Morning Post. — Политика сдерживания не является долгосрочным решением для борьбы с пандемией COVID-19. [Материковый Китай] должен принять гетерологичный подход к вакцинации, а не просто полагаться только на инактивированные цельновирусные вакцины».

Хуэй добавил, что пациентов с высоким риском следует лечить на ранней стадии пероральными противовирусными препаратами.

Перед лицом возрождения эпидемии Государственная комиссия Китайской Народной Республики по здравоохранению (высший орган здравоохранения Китая. — Прим. ред.) призвала содействовать массовой вакцинации, особенно проведению ревакцинации среди пожилых людей. Власти также призвали к ускорению исследований и разработок вакцин и лекарств широкого спектра действия.

«[До омикрона страна могла справляться со вспышками, вызванными завозными случаями]. Но сейчас мы имеем дело с крупномасштабной передачей инфекции внутри страны, поэтому важно ускорить массовую вакцинацию, защитить уязвимые группы и быть готовыми к еще худшим сценариям», — пишет китайская газета Global Times.

По мнению китайских экспертов, в сравнении с прошлыми двумя годами Китаю предстоит гораздо более жесткая борьба с вирусом.

Врач-иммунолог Николай Крючков считает, что Китай — самая успешная страна, которая справилась, насколько это было возможно, с коронавирусом с помощью жестких проактивных провоэпидемических мер, которые были централизованы и обязательны для исполнения.

Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.

— Сейчас идет торг: с одной стороны, давит общество, которое недовольно, с другой стороны, экономика, которая уже давно сдерживается. И фактически идет попытка найти золотую середину для того, чтобы, с одной стороны, какие-то меры оставить, но какие-то, которые уже не столь обязательны, ослабить, и таким образом немножко приоткрыть крышку с кипящей на плите кастрюли, чтобы не создавалось давление. Проблема заключается в том, что никто не знает конкретно, ослабление каких мер может привести к развитию неконтролируемой ситуации, — отмечает Николай Крючков.

По мнению специалиста, Китай не отменит нулевую толерантность.

— Уже официально многие специалисты, знающие китайскую систему здравоохранения, говорят, что степень прочности не очень высока: если в реальности больных будет много, то система быстро начнет не справляться, а это значит, что увеличится смертность. Сейчас они недовольны ограничениями, а когда трупы пойдут, будут трупами недовольны и инвалидами, что Китаю тоже не надо, — резюмировал Николай Крючков.

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