В России обсуждают всеобщую мобилизацию. Что говорят об этом власти, юристы и военные эксперты

Информация о том, что всеобщая или новая частичная мобилизация будет объявлена этой зимой, периодически обсуждается в телеграм-каналах, соцсетях и некоторых СМИ. При этом официального подтверждения нет, а в Кремле постоянно говорят о том, что все слухи об этом не соответствуют действительности. Мы поговорили с военными экспертами и юристами и попытались разобраться, что все-таки означает всеобщая мобилизация и какие она может повлечь последствия. А еще — насколько она реальна.
Что говорят власти
Еще 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости информацию из СМИ о готовящемся послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны».
— Информация СМИ не соответствует действительности, — заявил Песков.
А 3 декабря Дмитрий Песков подчеркнул, что частичная мобилизация в России окончена и никакой новой информации по этому поводу нет. При этом ранее, 13 сентября, Песков заявлял журналистам, что в настоящее время речь о мобилизации в России не идет. А 21 сентября в РФ объявили частичную мобилизацию.
В «Парламентской газете» в конце ноября отметили, что материалы, рассказывающие о планах провести «мобилизацию страны», ранее появились в средствах массовой информации. Указывалось, что до конца года глава государства планирует выступить с обращением, в котором пойдет речь о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех россиян.
Источник, приближенный к военному делу и участвовавший в СВО, рассказал 72.RU, что всеобщая мобилизация в России маловероятна.
— Никаких таких разговоров не ведется. Я очень сомневаюсь в том, что в ближайшее время возможна именно всеобщая мобилизация в стране. Возможно, но тоже крайне маловероятно, что в рамках нужд для достижения задач в зоне специальной военной операции понадобятся еще военнослужащие и объявят частичную мобилизацию. Насколько я знаю, людей хватает для отправки в зону СВО, — добавил он.
Специалист справочной службы по номеру 122 заявила, что данных о возможной мобилизации у них нет.
— Мы работаем только с официальными источниками информации. У нас нет данных, что такое может быть в планах, — сказала специалист.
Что будет, если объявят мобилизацию
Юрист и правозащитник Алексей Табалов по просьбе 72.RU высказался насчет всеобщей или возможной частичной мобилизации в России:
— Решение о введении мобилизации в России принимает президент. В данный момент Владимир Путин, судя по всему, не намерен останавливать специальную военную операцию на Украине. Мы и сейчас видим, что много раненых, погибших и заболевших военнослужащих. В связи с этим, очевидно, Министерству обороны нужно будет значимое пополнение людей для отправки в зону СВО. Добавлю, что и сейчас продолжается частичная мобилизация, правда, не в том виде, что была в сентябре, но людей всё равно призывают, просто уже всё стихло. Военкоматы работают по всей стране. Ожидается ли вторая волна частичной мобилизации в России? Ответить на этот вопрос трудно, всё зависит от решения властей во главе с Путиным. Что касается всеобщей мобилизации, то, согласно федеральным законам, при ее введении главным ограничением для жителей России станет ограничение свободы передвижения. Первым делом, я думаю, если и введут всеобщую мобилизацию в стране, то у нас сразу же закроют границы. Также в рамках закона о введении мобилизации изменят систему правления в стране в целом. Всё будет нацелено на нужны мобилизации для достижения целей в зоне СВО, то есть этому будут отдавать приоритет. Смогут на законных основаниях изымать транспортные средства у граждан и у органов правления. Также будут введены ограничения ценностей конституции и прав человека, цензура в СМИ, хотя частично она уже введена.
Эксперт добавил: если кратко, то при введении всеобщей мобилизации в стране будет примерно то же, что и при частичной.
— Но лишь с разницей, что подлежать мобилизации будут уже все военнообязанные поголовно (за исключением имеющих право на отсрочку) и будет ограничена свобода передвижения, — подытожил правозащитник.
Военный юрист Евгений Крылов говорит, что особой разницы жители между частичной и всеобщей мобилизацией не заметят.
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— Мобилизация объявляется в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации. Будет то же самое, что и было при частичной. Даже правовые основы и маневры сохранятся. Существенно не поменяется ничего. Будут те же самые основания для отсрочки от мобилизации и основания для освобождения от мобилизации, — сказал Крылов.
На официальный запрос в Министерство обороны Центрального военного округа по поводу введения всеобщей или частичной мобилизации ответа на протяжении нескольких дней так и не последовало.
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