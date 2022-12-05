В России обсуждают всеобщую мобилизацию. Что говорят об этом власти, юристы и военные эксперты

Что будет, если объявят мобилизацию

Юрист и правозащитник Алексей Табалов по просьбе 72.RU высказался насчет всеобщей или возможной частичной мобилизации в России:



— Решение о введении мобилизации в России принимает президент. В данный момент Владимир Путин, судя по всему, не намерен останавливать специальную военную операцию на Украине. Мы и сейчас видим, что много раненых, погибших и заболевших военнослужащих. В связи с этим, очевидно, Министерству обороны нужно будет значимое пополнение людей для отправки в зону СВО. Добавлю, что и сейчас продолжается частичная мобилизация, правда, не в том виде, что была в сентябре, но людей всё равно призывают, просто уже всё стихло. Военкоматы работают по всей стране. Ожидается ли вторая волна частичной мобилизации в России? Ответить на этот вопрос трудно, всё зависит от решения властей во главе с Путиным. Что касается всеобщей мобилизации, то, согласно федеральным законам, при ее введении главным ограничением для жителей России станет ограничение свободы передвижения. Первым делом, я думаю, если и введут всеобщую мобилизацию в стране, то у нас сразу же закроют границы. Также в рамках закона о введении мобилизации изменят систему правления в стране в целом. Всё будет нацелено на нужны мобилизации для достижения целей в зоне СВО, то есть этому будут отдавать приоритет. Смогут на законных основаниях изымать транспортные средства у граждан и у органов правления. Также будут введены ограничения ценностей конституции и прав человека, цензура в СМИ, хотя частично она уже введена.

