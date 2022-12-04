«Он может выйти по УДО, и это меня мучает». Интервью со следователем, занимавшейся делами маньяка и людоеда

Гульнара Абибулаева согласилась рассказать нам, какими были для нее 20 лет работы следователем, поговорить о своей профессии и самых громких уголовных делах, которые она расследовала.



«В то время еще была смертная казнь, но им дали по 13 лет»

Отвечая на вопрос о том, почему хрупкая девушка решила стать следователем, Гульнара вспоминает: с детства она очень много читала, и как-то ей попалась книга Льва Шейнина «Записки следователя». Девочка сразу решила, что хочет работать следователем. Поступить на юридический факультет с первого раза не получилось, и в 1981 году Гульнара Кемаловна пошла работать в милицию — сначала секретарем, потом следователем УВД Перми. В 1996 году перешла на работу в прокуратуру Перми, была старшим следователем, пока структуру не сократили. Тогда Абибулаева перешла в прокуратуру Мотовилихи, через небольшое время — Ленинского района. Там работала вплоть до создания Следственного комитета, и уже в нем — до августа 2021 года.

