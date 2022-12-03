Кто в семье должен готовить? Что такое русская кухня? И где дешево поесть? Откровенное интервью с фуд-блогером

Что такое русская кухня и почему ценится местная еда? Как понять, в какой ресторан стоит идти? А кто в семье должен готовить? В свежем выпуске «Москва — Россия?» — интервью с фуд-блогером Максом Брандтом. Вместе с главным редактором MSK1.RU Оксаной Маклаковой они обсудили, что сейчас происходит с ресторанным бизнесом и кто должен формировать вкус к еде. Также блогер рассказал про самый вкусный город страны и то, что не так с ресторанами звезд.
Как рассказал Брандт, главная сложность ресторанного бизнеса — им нужно заниматься
— Звезды, когда понимают, что они крутые и на их популярности можно заработать в плане ресторанного бизнеса, не понимают тот факт, что этим нужно заниматься очень серьезно. Если ты кому-то отдаешь на аутсорс и не следишь, то в любом случае это всё загибается. Первые полгода BuzFood был реально очень вкусным рестораном. Там «Цезарь» был одним из лучших в Москве, там было всё полезно, свежо, недорого.
При этом фуд-блогер отмечает, что в ресторанном бизнесе зарабатывают хорошо только те, у кого есть большие сети:
— Ресторан — это не очень рентабельно, не очень маржинальная тема. Хорошо зарабатывают только те рестораны, у кого большие сети. А точечные проекты очень долго раскачиваются, два-три года в лучшем случае — и уже на спаде, — рассказал Брандт.
В случае же со звездными заведениями, успешных ресторанов мало, потому что в них только первый раз приходят на звезду, открывшую его, считает Брандт.
— Можно только Эмина [Агаларова] с его большой сеткой выделить. Тимати то тут, то там так или иначе что-то открывает. Сергей Жуков вообще гений во всём — и в музыке, и в бизнесе. У него и «Папа жарит мясо», и «Руки Вверх! Бар», и доставка какая-то роллов. Но он этим занимается, — сказал Брандт.
Для удобства публикуем таймкоды с ответами на другие вопросы — кликайте на время, чтобы посмотреть нужный отрывок интервью:
00:00 Начало
01:00 О Youtube, Rutube и карьере фуд-блогера
06:07 Почему закрываются звездные рестораны
09:07 Будет ли Брандт открывать свое заведение
11:20 В каком городе страны вкуснее всего и как выбрать хороший ресторан
14:30 Как изменился ресторанный бизнес: цены, дефицит товаров
16:34 Брандт — о том, что такое русская кухня
18:01 Топ и антитоп заведений
20:21 «Если я начну за деньги говорить не свое мнение, а рекламное, меня надолго не хватит»
21:52 Про рекламу и мишленовские звезды
25:25 О местной еде и кухнях разных стран
30:45 «У нас очень плохо с Мексикой»
31:29 Кто должен готовить в семье
34:07 Рестораны, где можно дешево поесть в Москве
37:00 Брандт — о веганстве и недооцененных продуктах
41:56 Как формируется вкус к еде
В предыдущем выпуске Оксана Маклакова поговорила с писательницей, стендап-комиком, блогером Наташей Красновой. Она рассказала, почему развелась со своим третьим мужем, как относится к бодипозитиву и что происходит за рамками стендапа. А ранее спортивный блогер Алексей Столяров объяснил, почему лучше сотрудничать с властью, а не критиковать ее, закроют ли YouTube, и рассказывал о лучших местах для путешествия по России.