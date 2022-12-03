Кто в семье должен готовить? Что такое русская кухня? И где дешево поесть? Откровенное интервью с фуд-блогером

Как рассказал Брандт, главная сложность ресторанного бизнеса — им нужно заниматься

— Звезды, когда понимают, что они крутые и на их популярности можно заработать в плане ресторанного бизнеса, не понимают тот факт, что этим нужно заниматься очень серьезно. Если ты кому-то отдаешь на аутсорс и не следишь, то в любом случае это всё загибается. Первые полгода BuzFood был реально очень вкусным рестораном. Там «Цезарь» был одним из лучших в Москве, там было всё полезно, свежо, недорого.

При этом фуд-блогер отмечает, что в ресторанном бизнесе зарабатывают хорошо только те, у кого есть большие сети: