50 военнослужащих ВС РФ освободили из украинского плена: новости вокруг спецоперации за 1 декабря

— По состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков, — отметили в секретариате.



Также сообщается, что заблокированы 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.



Минкульт планирует создать постоянную экспозицию о героях СВО в одном из музеев

В пресс-службе Министерства культуры рассказали ТАСС, что ведомство прорабатывает вопрос о создании на базе одного из федеральных музеев постоянной экспозиции, посвященной увековечению памяти героев и защитников России. Место, где появится такая экспозиция, не называют. О нем обещали сообщить позднее.

