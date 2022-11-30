В Кремле перечислили условия начала переговоров с Украиной: новости вокруг спецоперации за 29 ноября

— Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту, — отметил Владимир Путин.

Глава государства считает, что «это очень серьезный объем работы» — необходимо не только подобрать кадровый состав судов, включая судей, работников судов, но и построить новые здания и заняться материально-техническим обеспечением деятельности судов.