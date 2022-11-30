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Спецоперация на УкраинеПодробности

В Кремле перечислили условия начала переговоров с Украиной: новости вокруг спецоперации за 29 ноября

Что произошло за последние сутки

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Спецоперация на Украине продолжается дольше девяти месяцев

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24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 ноября.

В Росгвардии отчитались о задержании 16 пособников ВСУ в ЛНР

Пресс-служба Росгвардии рассказала ТАСС, что военнослужащие ведомства задержали 16 пособников Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых на территории Троицкого района Луганской Народной Республики и ближайших населенных пунктов, спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками МВД ЛНР и военнослужащими военной контрразведки провели специальные адресные мероприятия, в ходе которых досмотрено почти 90 домовладений. Росгвардейцы проверили документы 170 граждан, 16 из которых задержаны за оказание содействия ВСУ, — говорится в сообщении.

Как добавили в Росгвардии, сотрудники спецподразделений изъяли огнестрельное оружие, гранаты, квадрокоптеры, средства фотофиксации передвижения войск и электронные носители информации с координатами сосредоточения российских военных.

Владимир Путин потребовал максимально быстро интегрировать новые регионы в судебную систему РФ

Выступая 29 ноября на Всероссийском съезде судей, президент России Владимир Путин заявил, что новые регионы РФ нужно в максимально сжатые сроки интегрировать в судебную систему страны.

— Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту, — отметил Владимир Путин.

Глава государства считает, что «это очень серьезный объем работы» — необходимо не только подобрать кадровый состав судов, включая судей, работников судов, но и построить новые здания и заняться материально-техническим обеспечением деятельности судов.


В Кремле рассказали, будет ли Владимир Путин встречаться с добровольцами


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встречи Владимира Путина с добровольцами, которые принимают участие в спецоперации, в планах пока нет.

— Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции, — рассказал Песков во время традиционного брифинга.

Михаил Мишустин заявил, что санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, отметил, что российская финансовая система осталась устойчивой, несмотря на санкции. По его словам, основные показатели федерального бюджета остаются сбалансированными.

— Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность, — заявил премьер-министр.

Мишустин также отметил, что развитие событий по негативным сценариям удалось предотвратить, а «принятые системные меры позволили стабилизовать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места в регионах».

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В Кремле рассказали, в каком случае могут начаться переговоры с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины могут начаться, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы.

— Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны, — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие шаги должна предпринять украинская сторона для начала переговоров, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с Москвой.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что сейчас «никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».

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